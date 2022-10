.

गोड्डा में बॉलीवुड कलाकारों का जलवा (Bollywood stars in Godda) देखने को मिला. पोड़ैयाहाट प्रखंड स्थित बोहरा गांव में काली पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम सलमान अली (Bollywood Singer Salman Ali program in Godda), स्टैंडअप कॉमेडियन एहसान कुरैशी के साथ साथ सिंगर श्रुति पाठक ने अपनी प्रस्तुति दी. पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की. यहां बता दें कि गोड्डा में काली पूजा के अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव के पैतृक गांव बोहरा में प्रत्येक साल काली पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन (Cultural program on Kali Puja in Godda) कई वर्षो से होता आया है. जहां पूर्व में विख्यात गायक कुमार शानू, मो अजीज, अक्षरा सिंह जैसे कई सितारे अपनी प्रस्तुति दी चुके हैं. इस साल भी फिल्मी सितारे यहां पहुंचे. जिसमें बॉलीवुड सिंगर सलमान अली और श्रति पाठक ने सुरों का जादू बिखेरा. वहीं स्टैंडअप कॉमेडिय एहसान कुरैशी (Comedian Ehsaan Qureshi program in Godda) ने अपने चुटकुलों से पूरी रात लोगों को हंसा-हंसाकर लोट पोट कर दिया.