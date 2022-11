.

बोकारो इस्पात संयंत्र की स्टील से बना है भारतीय नौसेना का पोत 'इक्षक' Published on: 22 minutes ago

भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने में सेल (SAIL) बीएसएल (BSL) ने अहम योगदान दिया (Bokaro Steel Plant contribution to making IKSHAK) है. रविवार को दक्षिणी नौसेना कमान में लॉन्च किये गये सर्वे वेसल्स इक्षक (IKSHAK) में बोकारो इस्पात संयंत्र का दमदार स्टील लगा है. इस पोत के लिए स्टील की पूरी मात्रा की आपूर्ति सेल के बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों से की गई है. बोकारो से 1000 मिलियन टन एचआर शीट्स और प्लेट्स और भिलाई से लगभग 200 मिलियन टन प्लेट्स की आपूर्ति की (Bokaro plant Steel used in making of ship IKSHAK) गई. बीएसएल के सीओसी मणिकांत धान ने बताया कि पोत के लिए बोकारो से 1000 मिलियन टन स्टील और शीट्स भेजे गए थे. इक्षक के निर्माण में बोकारो स्टील प्लांट का योगदान काफी है. इस पोत की पतवार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित डीएमआर 249 ए इस्पात से बनाया गया है. बीएसएल कर्मियों खासतौर पर एसएमएस 2 के कामगारों के लिए यह गर्व की बात है. उनके बनाये स्टील आज नौसेना की ताकत बढ़ा रहे हैं. बता दें कि रविवार को चेन्नई के कट्टुपल्ली में दक्षिणी नौसेना कमान में सर्वे वेसल्स इक्षक (Indian Navy ship IKSHAK) को लॉन्च किया गया. भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे चार बड़े सर्वेक्षण पोत के प्रोजेक्ट के तीसरे पोत इक्षक की लॉन्चिंग की गई.