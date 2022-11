.

सीएम की पेशी को लेकर रांची में सुरक्षा बढ़ी, बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा- झामुमो ने भय का माहौल पैदा कर दिया है Published on: 43 minutes ago

सीएम की पेशी को लेकर रांची में सुरक्षा बढ़ाने पर बीजेपी ने सवाल उठाए (BJP questions on increasing security in Ranchi) हैं. बीजेपी ने जेएमएम पर निशाना साधा है और कहा है कि इसके जरिए झामुमो ने शहर में भय का माहौल पैदा कर दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी के समक्ष उपस्थित होने वाले (CM appearance in ED office) हैं. इसको लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. चौक-चौराहों के साथ साथ रांची में बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ी (security in Ranchi regarding CM appearance in ED) है. इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके जरिए भय का माहौल पैदा किया जा रहा है.