.

Video: झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ 7-13 नवंबर तक भाजपा का आक्रोश आंदोलन Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

बीजेपी झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी में है. इसको लेकर धनबाद में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह निरसा विधायक ने इसकी चर्चा की. मीडिया से बात करते हुए बीजेपी विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि 7 से 13 नवंबर भाजपा का आक्रोश आंदोलन पूरे राज्य में प्रखंड स्तर (BJP Block level movement against corruption) पर चलेगा. ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञानरंजन सिन्हा के नेतृत्व में धनबाद परिसदन में प्रेसवार्ता का आयोजन कर बीजेपी का प्रखंड स्तरीय आंदोलन की जानकारी (movement against corruption in Jharkhand) दी गई. इस मौके पर निरसा विधायक (BJP MLA Aparna Sengupta in Dhanbad) ने कहा कि वर्तमान सरकार अपने चुनावी घोषणा को भूलकर लूट-खसोट में लग गई है. रोजगार छोट खनिज संपदा की लूट व्यापक पैमाने पर हो रहा है. जिसको लेकर 7 नवंबर से 13 नवंबर तक हर प्रखंड में पार्टी आंदोलन करेगी. भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जनता को सरकार के खिलाफ पोल खोलने का काम करेंगे.