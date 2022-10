.

पलामू में दुर्गा पूजा (Durga Puja in Palamu) का उत्साह देखते ही बन रहा है. इस मौके पर विभिन्न पूजा पंडालों में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा (cultural event on Durga Puja) है. इसी कड़ी में हुसैनाबाद अनुमंडलीय दुर्गा पूजा समिति (Hussainabad Sub Divisional Durga Puja Committee) की ओर से रंगारंग भोजपुरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें भोजपुरी फिल्म के कलाकार शामिल हुए. इस प्रोग्राम में भोजपुरी एक्ट्रेस का जलवा देखने को मिला, अदाकारा रानी चटर्जी के ठुमके (Actress Rani Chatterjee attended cultural event) से लोग आनंदित हुए. वहीं भोजपुरी हीरोइन मोनिका राय ने भी गीतों पर अपनी प्रस्तुति दी. इसके अलावा भोजपुरी सिंगर शिल्पी और गोपाल राय (Bhojpuri Singer Gopal Rai) जैसे कलाकारों ने समां बांधा. बारिश के बीच भी लोग कार्यक्रम देखे के लिए देर रात तक जमे रहे. इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत विधायक कमलेश कुमार सिंह, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, युवा नेता सूर्या सिंह, एसडीओ कमलेश्वर नारायण व एसडीपीओ पूज्य प्रकाश ने संयुक्त रूप से की.वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए कलाकारों ने भी हुसैनाबाद के लोगों की खूब तारीफ की. विधायक कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि माता रानी का आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय में इससे भी बड़े बड़े कलाकारों को कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाएगा.