सरायकेला में एटीएम में चोरी का (Seraikela ATM theft) मामला सामने आया है. दो चोरों ने एटीएम तोड़कर चोरी का प्रयास किया है. एटीएम से छेड़छाड़ करने के बावजूद वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए. आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया के बोलायडीह रोड स्थित एचडीएफसी एटीएम में चोरी का प्रयास हुआ. 16-17 नवंबर करीब रात 1 बजे दो नकाबपोश चोरों ने एटीएम में प्रवेश किया. काफी देर तक दोनों ने एटीएम को क्षतिग्रस्त कर पैसा निकालने की कोशिश (Attempted theft by breaking ATM in Seraikela) की, पर वो एचडीएफसी एटीएम में चोरी में सफल नहीं हो पाए. उनकी तमाम हरकतें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गयी. सरायकेला में एटीएम काटकर चोरी की कोशिश के मामले में थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि चोरों द्वारा एटीएम काटने का भरसक प्रयास किया गया (theft by cutting ATM in Seraikela) है. लेकिन चोर अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए हैं. बैंक से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस घटना में शामिल नकाबपोश दोनों आरोपियों के गिरफ्तारी है में जुट गई है.