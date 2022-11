.

झारखंड विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है लेकिन कई दलों ने इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है. कोडरमा की पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में आजसू की प्रत्याशी रही शालिनी गुप्ता ने अभी से ही चुनाव को लेकर कमर कस ली है. डोमचांच बाजार के विवाह मैदान में शालिनी गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बैठक की (AJSU party workers meeting in Koderma). बैठक में मौजूद कार्यकर्ता और समर्थकों ने एक सुर में शालिनी गुप्ता के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के अलावा झुमरी तिलैया नगर परिषद के साथ कोडरमा नगर पंचायत और डोमचांच नगर पंचायत के भावी उम्मीदवार भी उपस्थित (Shalini Gupta meeting with workers in Koderma) हुए.