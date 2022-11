.

बोकारो: ओबीसी आरक्षण निर्धारित किए बिना राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव कराए जाने के विरोध में आजसू पार्टी ने एक दिवसीय धरना- प्रदर्शन किया (AJSU party one day strike for OBC reservation). यह प्रदर्शन केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर बोकारो जिला मुख्यालय में किया गया. धरना के माध्यम से आजसू पार्टी के द्वारा उपायुक्त के माध्यम से एक मांग पत्र भी सौंपा गया. जिसमें बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव नहीं कराने की मांग की गई. एक दिवसीय धरना में चंदनकियारी के पूर्व विधायक सह आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष उमाकांत रजक (Central Vice President of AJSU Party Umakant Rajak ) भी शामिल रहे. मीडिया से बात करते हुए उमाकांत रजक ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तरह नगर निकाय के चुनाव में भी ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम सरकार कर रही है. राज्य में ओबीसी की जनसंख्या 54% रहने के बाद भी उन्हें उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है. आजसू पार्टी चाहती है ओबीसी आरक्षण का निर्धारण कर नगर निकाय का चुनाव कराया जाए (OBC reservation before municipal election) और ओबीसी को उनके हक अधिकार से वंचित नहीं किया जाए.