Sammed Shikharji Controversy: आदिवासियों की सभा को लेकर बंद मधुबन बाजार, खुलवाने में जुटा प्रशासन Published on: 1 hours ago

सम्मेद शिखर विवाद (Sammed Shikharji Controversy) और पारसनाथ बचाने को लेकर गिरिडीह में आदिवासी नेताओं का सम्मेलन (Tribal leaders meeting in Giridih) हो रहा है. इसको लेकर लोगों ने मधुबन बाजार बंद कर दिया है. आदिवासियों के सम्मेलन को लेकर दुकानें बंद हैं. लेकिन प्रशासन और आयोजन समिति लोगों की दुकानों को खोलने की अपील की है. मधुबन में आदिवासियों व मूलवासियों का महजुटान (Tribal leaders conference at Madhuban) हो रहा है. इसको लेकर नेता व ग्रामीण जुटने लगे हैं. संभावित भीड़ को देखते हुए यहां के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद रखा है. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी बंद हैं जबकि कई संस्था का मुख्य द्वार भी बंद (closed shops for tribal leaders meeting in Giridih) हैं. ऐसे में प्रशासन के साथ साथ आयोजक समिति ने दुकानों को खोलने की अपील की है. पुलिस अधिकारी ने दुकानदारों व संस्था के लोगों से अपने अपने प्रतिष्ठान को खोलने की अपील की है. आयोजन समिति के साथ प्रशासन की टीम माइकिंग के जरिए लोगों से अपील कर रही है और बंद दुकानों को खुलवा रही (Giridih Administration getting opened closed shops) है. इनके द्वारा भरोसा दिया गया है पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा. प्रशासन व सावंत सुसार बैसी की अपील के बाद दुकानों का शटर खुलना शुरू हुआ है.