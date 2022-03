.

AIMIM सांसद का दावा : गडकरी ने चेताया फिर भी नहीं सुधरी सड़क Published on: 14 minutes ago

Koo_Logo Versions

संसद के बजट सत्र में लोक सभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा (discussion and voting on demands for grants under morth) के दौरान औरंगाबाद से निर्वाचित एआईएमआईएम सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने कहा कि उन्होंने जालना रोड पर फ्लाईओवर की मांग की है. उन्होंने कहा कि गडकरी चुस्त हैं, लेकिन बाकी अधिकारी सुस्त हैं. इसका प्रमाण दो नवंबर, 2019 के एक ट्वीट से मिलता है. उन्होंने बताया कि गडकरी ने औरंगाबाद-सिलोड़ और जलगांव को जोड़ने वाले हाईवे की जर्जर स्थिति सुधारने के लिए चीफ इंजीनियर को आठ दिनों का समय दिया था. बकौल जलील, गडकरी ने सड़क की स्थिति न सुधरने पर सख्त कार्रवाई और गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी, लेकिन 28 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी सड़क की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है. जलील ने कहा कि नेशनल हाईवे निर्माण के बारे में गडकरी का दावा है कि वे जिस सड़क की बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई महज 150 किलोमीटर है. उन्होंने कहा कि 2019 से आज तक सड़क की स्थिति नहीं सुधरी तो दोषी कौन है ? उन्होंने कहा, अगर केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा तो कितने अधिकारियों और ठेकेदारों को जेल भेजा गया है ? उन्होंने कहा कि दंड नहीं दिए जाने के कारण ही लोगों का हौसला बढ़ रहा है. केंद्रीय राज्यमंत्री (रिटायर्ड) जनरल वीके सिंह से मुखातिब जलील ने कहा, दोषी ठेकेदारों को जेल के अंदर डालिए. अधिकारियों को दंडित करें. आप तो जनरल हैं, सेना का अनुशासन इस विभाग में भी लेकर आइए, कोर्ट मार्शल कराइए अधिकारियों का. तब जाकर गांवों की सड़कें अच्छी बनेंगी.