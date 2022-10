.

Video: धनबाद में बुजुर्गों के साथ दिवाली खुशियों वाली Published on: 11 minutes ago

Koo_Logo Versions

दीपावली को लेकर देश में उत्साह है, परिवार के लोग जमा होकर त्योहार मनाने की तैयारी में है. ऐसे में वृद्धाश्रम में रहे अपनों से तिरस्कृत बुजुर्ग हर त्योहार में एक सूनापन लिए खुद के आंसूओं को आंखों में ही समेट लेते हैं. उन्हें ना कोई पूछने वाला और ना कोई बधाई देने वाला. ऐसे में कोयलांचल की सामाजिक संस्था की पहल से बुजुर्गों ने दीपावली का आनंद उठाया. संस्था के सदस्यों ने धनबाद में वृद्धाश्रम में दिवाली (Diwali celebrated at old age home in Dhanbad) मनाई. टुंडी स्थित लालमणि वृद्ध आश्रम में संस्था के सदस्य पहुंचे और बुजुर्गों को बधाई दी, बातचीत की और मिठाई खिलाई. उन्होंने अपने हाथों से सभी बड़े-बूढ़ों को भोजन कराया (Diwali celebration with elders in Dhanbad). अपनों के द्वारा तिरस्कृत बुजुर्ग गैरों से आत्मीयता पाकर काफी गदगद नजर आए, त्योहार के मौके पर प्यार और सम्मान पाकर उनकी आंखें छलछला उठीं. संस्था के अध्यक्ष विवेक गुप्ता बताते हैं कि आधुनिकता की दौड़ में लोग अपने माता-पिता का तिरस्कार कर मानवीय मुल्यों को खो रहे हैं, कोई भी पर्व त्योहार माता-पिता, बड़े-बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना सफल नहीं होता है.