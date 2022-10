.

video: देखिए, बीजेपी नेता ने चाक पर आजमाए हाथ, बनाया मिट्टी का दीया Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

आधुनिकता की दौड़ में परंपरा का निर्वहन कर रहे कुम्हारों की बदहाल स्थिति हो गयी है. मेहनत करके सैकड़ों मिट्टी का दीया बनाते हैं लेकिन उन्हें उनका दाम नहीं मिलता, खरीदार नहीं मिलते. गिरिडीह में कुम्हारों की स्थिति काफी दयनीय (Poor condition of potters in Giridih) है. इसी को लेकर गिरीडीह भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष आशीष गुप्ता ने कुम्हारों से मुलाकात कर मिट्टी के दीयों की बिक्री को लेकर आम लोगों से इसे खरीदने की अपील की. कुम्हारों की बस्ती सरिया प्रखंड के बड़की सरिया पहुंचकर बीजेपी नेता ने कुम्हारों से मुलाकात (BJP leader meets potters regarding Diwali in Giridih) की. उनकी कारीगरी का अवलोकन किया, साथ ही खुद भी चाक पर हाथ आजमाए (BJP leader made diyas on chalk in Giridih). उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि सनातन धर्म आध्यत्म का रास्ता बताती है. दीपावली के दिन मिट्टी का दीया जलाने से घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का प्रवेश होता है. उन्होंने मिट्टी का दीया खरीदने का आह्वान करते हुए कहा कि चाइनीज सामानों का इस्तेमाल ना करते हुए कुम्हार भाइयों के हाथों के द्वारा मिट्टी से निर्मित वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें.