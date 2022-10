.

Bhaidooj Celebration : भाई दूज के लिए घर पर ही बनाएं पारंपरिक मिठाई चूरमा लड्डू Published on: 1 hours ago

इस बार भाई दूज के मौके पर सबकी की पसंदीदा मिठाई चूरमा लड्डू से लोगों का मुंह मीठा कराएं. लोगों की पसंदीदा मिठाइयों (Sweet dish recipe churma laddo) में से एक है काजू कतली. ऐसे में अगर घर की बनी(Sweet recipe at home)मिठाई हो और वो भी चूरमा लड्डू तो बात ही अलग (churma laddu sweet dish at home) है. आज हम आपको बताते हैं चूरमा लड्डू (Homemade churma laddo) बनाने का तरीका. तो देर किस बात की खुद भी खाइए और रिश्तेदारों का भी मुंह मीठा कराइए. भाईदूज स्पेशल रेसिपी . Churma laddu Sweet recipe . churma laddo recipe . bhaiduj special sweet dish churma laddu . Bhaidooj Special Recipe . bhai dooj traditional sweets with recipes . Diwali 2022 . भाईदूज रेसिपी .