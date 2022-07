.

बद्दी के बालद खड्ड में तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर, तीन लोगों ने तैरकर बचाई अपनी जान Published on: 59 minutes ago

हिमाचल में बारिश का दौर जारी है. वहीं, भारी बारिश से (Heavy Rainfall in Himachal) लगातार नदी-नालों का जलस्तर भी बढ़ रहा है. शुक्रवार शाम करीब साढ़ें छह बजे बद्दी के साथ लगते बालद खड्ड में अचानक पानी का स्तर बढ़ने से बीच नदी में एक ट्रैक्टर फंस गया. इसमें तीन लोग सवार थे. इस दौरान ट्रैक्टर सवार तीनों लोग कुछ देर तक तो ट्रॉली पर खड़े रहे. मगर जैसे ही ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटी तो वह तीनों खड्ड में गिर गए. इस दौरान तीनों ने होशियारी दिखाई (Tractor Swept Away In Balad Khad Baddi) और तेज बहाव के बीच तैरते हुए खड्ड के दूसरी ओर निकल गए. जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बह गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर चालक ने नो एंट्री से बचने के लिए कबाड़ के ट्रैक्टर को खड्ड में उतारा था. बद्दी थाना प्रभारी दयाराम ठाकुर ने ट्रैक्टर पानी में बहने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि इस पर सवार तीनों प्रवासी कामगार तैरकर खड्ड के दूसरी ओर निकल गए.