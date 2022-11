नई दिल्ली : टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) की मोस्ट वैल्यूएबल टीम (ICC Most Valuable Team of The Tournament) का एलान हो गया है. इस टीम में भारत के तीन खिलाड़ियों को जगह मिली है. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता. इंग्लैंड के खिताब जीतने के बाद आईसीसी ने 'टीम ऑफ द टूर्नामेंट' का एलान कर दिया है. आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट (ICC Team of The Tournament) की इस लिस्ट में कुल 12 खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसमें इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी शामिल हैं तो वहीं भारत के 3 खिलाड़ी टीम में हैं.

वहीं इंग्लैंड की टीम से सबसे ज्यादा चार खिलाड़ी शामिल किए गए हैं. इसके अलावा पाकिस्तान से दो और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के एक-एक खिलाड़ी को इस टीम में शामिल किया गया है. ऑस्ट्रेलिया का कोई भी खिलाड़ी इस टीम में शामिल नहीं है. भारतीय टीम के हार्दिक पांड्या को 12वें खिलाड़ी के तौर पर चुना गया है.

T20 World Cup 2022 के टीम ऑफ द टूर्नामेंट-

जोस बटलर (कप्तान एवं विकेटकीपर) (इंग्लैंड) 225 रन 45.00 की औसत से और नौ आउट किए

एलेक्स हेल्स (इंग्लैंड) 212 रन 42.40 की औसत से

विराट कोहली (भारत) 296 रन 98.66 की औसत से

सूर्यकुमार यादव (भारत) 239 रन 59.75 की औसत से

ग्लेन फिलिप्स (न्यूजीलैंड) 201 रन 40.20 की औसत से

सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे) 27.37 की औसत से 219 रन और 10 विकेट

शादाब खान (पाकिस्तान) 24.50 की औसत से 98 रन और 11 विकेट

सैम करन (इंग्लैंड) 13 विकेट

एनरिक नॉर्खिया (साउथ अफ्रीका) 11 विकेट

मार्क वुड (इंग्लैंड) 9 विकेट

शाहीन अफरीदी (पाकिस्तान) 11 विकेट

12th मैन- हार्दिक पांड्या (भारत) 25.60 की औसत से 128 रन और आठ विकेट

