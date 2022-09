नई दिल्ली : मवेशियों में संक्रामक त्वचा रोग (Skin disease in cattle) पैदा करने वाला लंपी वायरस (Lumpy virus) देश के 16 राज्यों में फैल गया है. वायरस के संक्रमण के कारण 58 हजार से अधिक गायों की मौत हो चुकी है. कुल मिलाकर 15 लाख से ज्यादा मवेशी इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. राजस्थान में लंपी त्वचा रोग (LSD) के सबसे अधिक (Lumpy virus highest cases in Rajasthan) मामले दर्ज किए गए हैं. राष्ट्रीय राजधानी में भी कुल 173 मामले मिले हैं. IANS CVoter National Mood Tracker सर्वेक्षण. lumpy virus survey ians cvoter indiatracker opinion poll on lsd lumpy virus skin diseases .

केंद्र ने राज्यों को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है. राज्यों को संक्रमित जानवरों को अलग-थलग करने और बीमारी को फैलने से रोकने की सलाह दी गई है. सीवोटर-इंडियाट्रैकर (CVoter IndiaTracker) ने समस्या के समाधान के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए IANS की ओर से एक देशव्यापी जनमत सर्वेक्षण कराया. IANS CVoter National Mood Tracker सर्वेक्षण से पता चला कि भारतीय इस मुद्दे पर अलग-अलग राय रखते हैं.

IANS CVoter National Mood Tracker सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, जहां 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि राज्य सरकारें इस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही हैं, वहीं 51 प्रतिशत इससे असहमत हैं. सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्रामीण और शहरी, दोनों तरह केउत्तरदाताओं के विचार अलग-अलग हैं. CVoter IndiaTracker सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, जहां 50 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने कहा कि राज्य सरकारें इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही हैं, वहीं अन्य 50 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने इस भावना को साझा नहीं किया. इसी तरह, जहां 50 प्रतिशत शहरी उत्तरदाताओं ने कहा कि राज्य सरकारें मवेशियों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही हैं, वहीं 50 प्रतिशत शहरी उत्तरदाताओं ने पूरी तरह से अलग राय साझा की.--आईएएनएस

