ब्रेजाविल : युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय में इंसिडेंस कमांडर हेनरी क्योबे ने घोषणा की है कि इबोला वायरस के सूडान स्ट्रेन के प्रकोप के बीच युगांडा में एक मौत सहित सात मामलों की पुष्टि हुई है. शिन्हुआ समाचार एजेंसी (Xinhua news agency) ने बताया कि क्योबे (Henry Kyobe Ugandan Health Ministry Incidence Commander) ने गुरुवार को अफ्रीका के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा (World Health Organization regional office Brazzaville) आयोजित एक ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में घोषणा की, जो कांगो गणराज्य (Republic of Congo) की राजधानी ब्रेजाविल में स्थित है, यह कहते हुए कि महामारी 'सितंबर की शुरुआत के आसपास शुरू हुई प्रतीत होती है.' Ebola virus outbreak in Uganda . Ebola Outbreak . Ebola virus disease .

Henry Kyobe ने कहा कि देश ने सात मामलों की सूचना दी है जो संभवत: प्रकोप की पुष्टि से पहले इबोला से मर गए, यह देखते हुए कि स्वास्थ्य अधिकारी संपर्क ट्रेसिंग और कोविड-19 उपचार केंद्रों को फिर से तैयार करने पर काम कर रहे हैं. WHO ने मंगलवार को कहा कि 24 वर्षीय एक व्यक्ति से लिए गए नमूने की पहचान अपेक्षाकृत दुर्लभ सूडान स्ट्रेन के रूप में की गई. एक दशक से अधिक समय में यह पहली बार है कि युगांडा में सूडान स्ट्रेन पाया गया है, जिसमें 2019 में इबोला वायरस के जैरे स्ट्रेन का प्रकोप (Zaire strain of Ebola virus in 2019) भी देखा गया था.

जैसा कि WHO ने पहले के एक बयान में कहा था कि इबोला के खिलाफ मौजूदा टीके जैरे स्ट्रेन (Ebola Zaire strain) के खिलाफ प्रभावी साबित हुए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे सूडान स्ट्रेन (Ebola Sudan strain) के खिलाफ उतने सफल होंगे या नहीं. इबोला मनुष्यों और अन्य प्राइमेट को प्रभावित करने वाली एक गंभीर, घातक बीमारी है. इसके छह अलग-अलग स्ट्रेन हैं, जिनमें से तीन, बुंदीबुग्यो स्ट्रेन (Bundibugyo strain, Sudan strain and Zaire strain), Sudan strain और Zaire strain, पहले बड़े प्रकोप का कारण बने हैं. पिछले प्रकोपों में Sudan strain की केस मृत्यु दर 41 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक भिन्न है. WHO के अनुसार, सहायक उपचार के शुरुआती रोल-आउट से इबोला से होने वाली मौतों में काफी कमी आई है.

क्या है इबोला वायरस

इबोला बहुत ही खतरनाक वायरस माना जाता है. इस वायरस का संक्रमण जानवर से होता है. इस वायरस को जड़ से खत्म करने की कोई दवा नहीं बनी है. इबोला वायरस अफ्रीका के कुछ जानवरों के जरिए इंसानों में होता चला गया है. यह संक्रमित जानवरों के काटने या खाने से फैलता है. इबोला में पीड़ित रोगी के शरीर से निकलने वाले पसीना, खून या दूसरे तरल पदार्थ से यह वायरस फैलता है. -- आईएएनएस

देश में कोविड की चौथी लहर आ सकती है Omicron new sub variant Centaurus से, झारखंड में 63 फीसदी केस