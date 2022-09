चाईबासा: मांगीलाल रूंगटा प्लस टू उच्च विद्यालय (Mangilal Rungta Plus Two High school of chaibasa) चाईबासा में प्रमंडलीय आयुक्त (कोल्हान) मनोज कुमार की अगुवाई में प्रमंडल स्तरीय एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम का शुभारंभ (Anti Drug Awareness Program in Mangilal Rungta School) दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया. इस दौरान कोल्हान आयुक्त ने बच्चों को शपथ भी दिलाई.



नशापान करने वालों की पहचान: मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दौर में देश के युवाओं का आकर्षण नशा पान के प्रति बढ़ने के कई संगीन मामले प्रकाश में आए हैं. एक अध्ययन के अनुसार वर्ग 8 से 12 कक्षा तक के विद्यार्थी नशापान के प्रति शीघ्र आकर्षित होते हैं. आयुक्त ने कहा कि नशा में डूबा युवक देश और समाज के लिए एक घातक समस्या है. उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, उसका मन हमेशा बेचैन रहता है. न तो वे ठीक से पढ़ाई-लिखाई कर पाते हैं और ना ही किसी अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं. नींद ना आना, आंखें लाल होना/आंखों में सूजन, चिड़चिड़ापन, किसी कार्य में रुचि ना लेना, अकेले में रहना, बाहरी लोगों से कम मिलना, भूख कम लगना इत्यादि नशापान से ग्रसित लोगों की पहचान है.



एंबेसडर प्रतिनियुक्त का विचार: प्रमंडलीय आयुक्त ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया कि विद्यालय में विद्यालय स्तर पर और कक्षा स्तर पर एक एंबेसडर प्रतिनियुक्त किया जाए. जिसका कार्य होगा स्कूल के बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना और बच्चों के व्यवहार पर भी नजर रखना. अगर उन्हें किसी बच्चे पर नशा पान से संबंधित कोई शक होता है तो वे इसकी सूचना विद्यालय प्रबंधन को देंगे और विद्यालय प्रबंधन संबंधित सूचना जिला प्रशासन को देंगे. बच्चों के अभिभावक को निर्देशित किया गया कि वे बच्चों का स्कूल बैग चेक करेंगे और अगर बच्चे के व्यवहार में बदलाव होता है इसके बारे में पेरेंट्स- टीचर मीटिंग में चर्चा करेंगे.

एंटी ड्रग अवेयरनेस के लिए प्रतियोगिता: आयुक्त के द्वारा स्कूल प्रबंधन को निर्देशित किया गया कि स्कूल में एंटी ड्रग पेंटिंग प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, वाद -विवाद प्रतियोगिता, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता और प्रभात फेरी निकालकर बच्चों और आम लोगों में जागरुकता फैलाए. बेहतरीन स्लोगन को प्रकाशित किया जाए और एसओपी में स्थान दिया जाएगा.



मौके पर पुलिस उपमहानिरीक्षक कोल्हान रेंज अजय लिंडा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आपके स्कूल से ही पूरे कोल्हान क्षेत्र के लिए एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है. जिसमें हम सबको बढ़- चढ़कर हिस्सा लेना है और अपने प्रमंडल राज्य और देश को नशा मुक्त करना है. उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्य से ही किसी की पहचान होती है. जिसके लिए हमें नशे से दूर रहना होगा तब जाकर हमारे अंदर नैतिक मूल्य आ सकता है.