सिमडेगा: जिले के सदर प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में आयोजित मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच शनिवार को संत मेरिज स्थित ग्राउंड में खेला (Mukhyamantri Amantran Football Competition) गया. फाइनल में बंगरू और गरजा टीम के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ. जिसमें बंगरू ने गरजा को 5-4 से पराजित कर दिया.

पेनाल्टी शूटआउट से हुआ मैच का निर्णयः मैच के अंत तक दोनों टीमें बराबरी पर रही. जिसके पश्चात दोनों टीमों को अतिरिक्त समय दिया गया, बावजूद कोई निर्णय नहीं हो सका. इस रोमांचक मुकाबले में (Exciting Football Match Between The Teams) निर्णय नहीं आने के बाद पेनाल्टी शूटआउट का मौका दोनों टीमों को दिया गया. जिसमें बंगरू ने गरजा को 5-4 से पराजित कर जीत का परचम (Match Result Came Through Penalty shoot) लहराया.

अतिथियों ने किया विजेता और उपविजेता टीम को सम्मानितः जिसके पश्चात विजेता और उपविजेता टीम को मौजूद अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया. प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार रजक मौजूद रहे.





आयोजन से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा निखर कर आ रही बाहरः विदित हो कि खेल नगरी बनने के पथ पर अग्रसर सिमडेगा की पहचान राज्य ही नहीं, बल्कि विश्वस्तर पर हो इसी उद्देश्य के साथ सभी प्रखंडों में मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. इससे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा निखर कर बाहर आ रही है.

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीम को राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगाः प्रखंड में फाइनल मैच की समाप्ति के पश्चात जिला स्तर पर मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. जिसमें चयनित टीमें राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेगी और अपने जिले और क्षेत्र का नाम रोशन करेगी.