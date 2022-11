सरायकेलाः जिला में कुकडू प्रखंड क्षेत्र के डाटम में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे जंगली हाथी ने एक 10 वर्षीय बच्चे की पटक-पटककर जान (wild elephant crushed child to death in Seraikela) ले ली. बच्चे की पहचान डाटम गांव निवासी विभीषण महतो के पुत्र लाल मोहन महतो के रूप में हुई है. पूरा मामला तिरुलडीह थाना क्षेत्र का है. मामले में पुलिस और वन विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गयी है.

सरायकेला में जंगली हाथियों का झुंड काफी वक्त से नजर आ रहा (Herd of wild elephants in Seraikela) है. यहां एक जंगली हाथी ने बच्चे को कुचलकर मारा और अपनी सूंढ़ से पटक-पटककर उसकी जान ले ली. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि लाल मोहन अपने पिता के साथ कुकडू बाजार से मुर्गी बेचकर वापस घर लौट रहा था. घर पहुंचने से पहले वो शौच के लिए पास के खेत में गया था. इसी वहां पहुंचे जंगली हाथी ने उसे अपने चपेट में ले लिया और पटक-पटककर मार (elephant killed boy in Seraikela) डाला. लाल मोहन महतो डाटम मध्य विद्यालय का छात्र था.

इस घटना के कुछ देर बाद स्थानीय लोग ओर परिजन घटनास्थल से लाल मोहन महतो के शव को वहां से उठाकर घर ले गए. इसके बाद तिरुलडीह थाना की पुलिस बच्चे के घर पहुंची और कागजी प्रक्रिया पूरी की. वहीं पुलिस शव को तिरुलडीह थाना ले जाना चाहते थे लेकिन परिजन वन विभाग के वरीय अधिकारियों के आने तक शव को थाना नहीं ले जाने दिया. इसके बाद देर रात वन विभाग के रेंजर, फोरेस्टर व वन रक्षी भी पहुंचे.

इधर घटना की सूचना मिलते ही आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव सह ईचागढ़ विधानसभा के समाजसेवी हरेलाल महतो पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया. इसके अलावा उन्होंने निजी स्तर से मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दी. 10 साल के बेटे की मौत से आहत पिता मौके पर ही मुर्छित हो गए, जिन्हें समाजसेवी की गाड़ी में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. इस दौरान उन्होंने वन विभाग को जमकर कोसा और इस घटना को वन विभाग की लापरवाह बताया.