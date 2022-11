सरायकेला: जिला में राजखरसावां रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार रात मालगाड़ी के इंजन प्रेशर से संबंधित कार्य करने रेलवे ट्रैक पर उतरे दो लोको पायलट की दर्दनाक मौत (Loco pilot died after hit by train in Seraikela) हो गयी. उन दोनों की मौत हावड़ा मुंबई मेल की चपेट में आकर हो गई है. जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात 12:15 बजे चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत राजखरसावां रेलवे स्टेशन पर चक्रधरपुर लॉबी में कार्यरत 53 वर्षीय लोको पायलट डीके सहाना, 36 वर्षीय सहायक लोको पायलट मोहम्मद अफसर आलम के साथ मालगाड़ी इंजन के प्रेशर कार्य को ठीक करने के लिए रेलवे ट्रैक पर उतरे थे. इस बीच गाड़ी संख्या 12810 अप हावड़ा मुंबई मेल बगल के रेलवे ट्रैक से तेज रफ्तार से गुजर रही थी. जिसकी चपेट में वो दोनों आ गए और रेलवे ट्रैक पर ही कटकर इनकी मौत (loco pilots died at Rajkharsawan railway station) हो गई. घटना के बाद देर रात रेल प्रशासन द्वारा दोनों लोको पायलट के शव को चक्रधरपुर रेलवे अनुमंडल अस्पताल में ले जाया गया है. जहां शनिवार को शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा.