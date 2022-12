सरायकेला: जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक जारी है. चोरों ने एक ही रात में तीन घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया (Theft From Three House In Single Night) है. चोरों ने घर में रखी मोटरसाइकिल, नगदी और लाखों के गहने पर हाथ साफ किया है. एक ही रात तीन घरों में चोरी की घटना से पुलिसिंग पर सवाल उठ रहे हैं.

शिक्षक के घर से मोटरसाइकिल चोरीः पहली घटना कांड्रा-सरायकेला मुख्य मार्ग स्थित हरिश्चंद्र विद्या मंदिर के शिक्षक डोमन साव के घर (Theft In Kandra Area Of Seraikela) हुई. यहां चोरों ने घर की चहारदीवारी में रखी मोटरसाइकिल को टपा दिया. शिक्षक के पुत्र जयदेव साव के अनुसार रात्रि 10:30 बजे अपने घर का मुख्य गेट बंद कर परिवार के सदस्यों के साथ सोने के लिए चले गए थे. जब सुबह घर की महिला झाड़ू लगाने गई तो मोटरसाइकिल गायब (Bike Theft From House) मिली. जिसकी सूचना उसने तुरंत परिवार के अन्य सदस्यों के दी. मामले की जानकारी मिलते ही इसकी सूचना कांड्रा पुलिस को दी गई.

बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति चोरीः वहीं दूसरी घटना रामशंकर शर्मा के घर में हुई. जिसमें चोरों ने दो दरवाजे का कुंदा उखाड़ कर घर में रखी अलमारी समेत पूरे घर को खंगाल कर लाखों रुपए के गहने के साथ 50 हजार नगद की चोरी कर ली. रामशंकर शर्मा एक सप्ताह पहले अपने गांव शादी समारोह में शामिल होने छपरा गए हुए (Theft In Locked House) हैं. चोरी की सूचना उन्हें उनके पड़ोस में रहने वाले भाई ने दी.

चेतन महतो के घर चोरीः तीसरी घटना चेतन महतो के घर पर हुई. बताया जाता है कि चेतन महतो ड्यूटी पर गए थे इसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़ कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोरों को वहां छोटे-मोटे सामान हाथ लगे. मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारी ने चेतन महतो से मामले की पूरी जानकारी लेकर चोरों की तलाश में जुट गई है.





पूर्व में हुई चोरी की वारदातों का नहीं हो सका खुलासाः इन दिनों क्षेत्र में चोरी के मामलों में वृद्धि हुई है. धनतेरस के दिन कांड्रा मुख्य बाजार स्थित महालक्ष्मी ज्वेलर्स और 15 दिन पूर्व कांड्रा कॉलोनी के मकान संख्या बी-25 में चोरी हुई थी. इन वारदातों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है.