सरायकेला-खरसावां: जिला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में शनिवार को आई बाढ़ का जायजा लेने राज्य के मंत्री चंपई सोरेन (Champai Soren meets flood affected) पहुंचे. उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया और प्रभावित लोगों से मिल उन्हें सांत्वना दी.

रविवार को मंत्री द्वारा बाढ़ क्षेत्र का दौरा (Minister visits flood area) किया गया. इस दौरान मंत्री ने गम्हरिया सीओ से प्रभावित लोगों की सूची बनाकर जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया. साथ ही प्रभावित परिवारों को फौरी तौर पर तत्काल राहत दिलाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को पूरी मुस्तैदी के साथ तन-मन से जुटने का निर्देश दिया. मंत्री चंपई सोरेन ने कहा प्राकृतिक आपदा की घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है. हर गरीब और पीड़ित परिवार को सरकारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी. उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होने की बात कही.

मंत्री चंपई सोरेन

चांडिल डैम का जलस्तर 183 मीटर, कई गांव जलमग्नः शनिवार को हुई लगातार और मूसलाधार बारिश के चलते चांडिल स्थित सुवर्ण रेखा नदी पूरे उफान (Flood in Seraikela) पर है. नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण चांडिल डैम के 6 रेडियल गेट खोले गए हैं. इसके बाद भी डैम का जलस्तर 182 मीटर तक पहुंच गया है. डैम का जलस्तर बढ़ने पर गेट खोलने से विस्थापित और प्रभावित गांवों में डैम का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे सर्वाधिक ईचागढ़ थाना क्षेत्र में लोग प्रभावित (flood affected at Adityapur in Seraikela) हुए हैं. इस बीच जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है और लोगों को ऊंचे सुरक्षित स्थान पर रखकर उनके लिए रहने और भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है.