सरायकेला: काशी साहू कॉलेज में रविवार को जनजाति कार्य मंत्रालय, टाटा स्टील फाउंडेशन और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में मेगा स्वास्थ्य शिविर यानी 'अबुअ: बुगिन होड़मो’ यानी ‘हमारा बेहतर स्वास्थ्य’ का आयोजन (Mega Health Camp in Seraikela) किया गया. कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया (Inauguration of mega health camp in Seraikela). इस मेगा स्वास्थ्य मेला में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी.

इस मौके पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य पर सबका अधिकार है. स्वास्थ्य मेला के आयोजन से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को महानगरों के बड़े अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा सुविधाएं प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है. इस शिविर के माध्यम से मरीजों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है, जिसे फॉलोअप कर उन्हें निरंतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहेंगी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य देखरेख की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसे सरकार बखूबी निभाएगी. झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना जैसे त्रासदी में केंद्र के साथ मिलकर राज्य सरकार ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किया. प्रवासी मजदूरों को घर लाने से लेकर उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई. उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रम आयोजित कर राज्य सरकार ने गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को भी पहुंचाने का अथक प्रयास किया है.







इस कार्यक्रम में देशभर के टॉप 300 डॉक्टर्स समेत हजारों मरीजों ने अपना स्वास्थ्य जांच कराया. इस स्वास्थ्य शिविर में मुख्य रूप से नाक, कान, गला एवं दांतों से संबंधित समस्या, त्वचा संबंधी रोग और आंखों की बीमारी के समुचित इलाज की गई. आंख से संबंधित समस्या होने पर आवश्यकता अनुसार निःशुल्क चश्मा प्रदान किया गया, इसके अलावा दिव्यांगों और वृद्धजनों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गयी. इस स्वास्थ्य शिविर में शिशु रोग, महिला रोग, दांत रोग, कैंसर रोग, हड्डी रोग, हृदय रोग, चर्म रोग, पेट रोग, न्यूरो रोग, नेत्र रोग, यूरो रोग, मधुमेह रोग, रक्त रोग जैसे रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक से इलाज किया. इसके अलावा शिविर में प्लास्टिक सर्जरी, स्टेम सेल थेरॉफी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध थीं.