सरायकेला: जिला के खरसावां विधानसभा के टेंटपोशी के कालिया डुंगरी में अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई. जहां सड़क के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर पहुंचे झामुमो विधायक दशरथ गागराई को भाजपा नेताओं एवं ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना (BJP workers clash with JMM MLA) पड़ा. शिलापट्ट को लेकर विवाद में हंगामा इतना बढ़ा कि विधायक के साथ धक्का-मुक्की की नौबत आ गयी. हालांकि किसी तरह से बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया गया.

दरअसल इलाके के भाजपा नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर आक्रोशित थे कि राज्य के तीन बार मुख्यमंत्री रहे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद होने के नाते अर्जुन मुंडा का नाम शिलापट्ट में सही तरीके से नहीं लिखा (Uproar in foundation stone laying ceremony) गया था. इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिलापट्ट का अनावरण करने से विधायक को रोका, मगर विधायक ने ऐसा करने से मना कर दिया. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि विधायक दशरथ गागराई ने केंद्रीय मंत्री के विरोध में अनर्गल बयानबाजी भी की, जिससे भाजपा कार्यकर्ता आक्रोशित (clash with JMM MLA Dashrath Gagrai in Seraikela) हो उठे.

इसके बाद भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण भी विधायक के बयान से खासे नाराज हो गए और विधायक का विरोध शुरू (clash between JMM and BJP workers) कर दिया. तीखी बहस होते-होते मामला हाथापाई तक जा पहुंचा. दोनों ओर से धक्का-मुक्की होने लगी देखते ही देखते कार्यक्रम स्थल अखाड़े में तब्दील होता दिखा, विधायक के साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह मामले को शांत कराया. लेकिन उसके बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. फिलहाल शिलान्यास कार्यक्रम में हंगामा होने को लेकर किसी तरफ से भी मामला दर्ज नहीं कराया गया है.

आननफानन में विधायक ने किया शिलान्यासः इस कार्यक्रम में मौजूद भाजयुमो जिला अध्यक्ष अभिषेक आचार्या ने पूरे कार्यक्रम को रद्द कर दोबारा शिलापट्ट बनवाने की मांग की. समर्थकों के साथ आए स्थानीय विधायक दशरथ गागराई को यह बात अपमानजनक लगी. जिसके बाद उन्होंने आननफानन में शिलापट से पर्दा हटाकर सड़क निर्माण कार्यक्रम का शिलान्यास कर दिया. शिलापट्ट के सामने भाजयुमो अध्यक्ष खड़े हो गए और अपना विरोध दर्ज करने लगे, जिसे विधायक ने धक्का देकर मौके से हटाने का प्रयास किया. जिसके बाद बीजेपी और झामुमो कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की विधायक से झड़प हुई और इस दौरान दोनों तरफ से खूब जुबानी जंग हुई.