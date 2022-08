साहिबगंज: पटना के दानापुर के मनेर में बालू घाट पर नाव पर खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट (boat explosion in Maner) होने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है (Five Laborers Burnt Alive In Patna). इन मजदूरों में से एक साहिबगंज का रहने वाला था. उसकी पहचान कन्हाई सिंह के रूप में हुई है. वह सदर प्रखंड के शोभनपुर छट्टु टोला का रहने वाला था.

ये भी पढ़ें: धमाके का LIVE VIDEO: मनेर में नाव पर सिलेंडर ब्लास्ट, 5 मजदूर जिंदा जले

कन्हाई सिंह की मौत पटना के मनेर में गंगा नदी में नाव पर खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट (boat explosion in Maner) होने से हो गई. यह जानकारी कन्हाई सिंह के मामा शंभु सिंह ने दी है. उनका कहना है कि कन्हाई की मौत की खबर सुनकर घर में मातम पसर गया. उनका कहना है कि घर के कमाउ लड़के की मौत हो गई अब उसके घर में उसकी बेटे और बेटी बूढ़ी मां और तीन छोटे भाई को देखने वाला कोई नहीं है. मौत की खबर से गांव में मातम पसरा हुआ है.

पटना के दानापुर के मनेर में बालू घाट पर नाव पर खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से 5 बालू मजदूर के जिंदा जलने से मौत हो गई है (Five Laborers Burnt Alive In Patna). यह दर्दनाक हादसा शनिवार की सुबह आठ बजे के आसपास बताया हुआ. बताया जाता है कि अवैध बालू लेकर जा रहे नाव पर लगभग 20 मजदूर सवार थे. जिसमें से 5 बालू मजदूर झोपड़ी में खाना बना रहे थे. उसी दौरान गैस रिसाव हुआ और उसमें आग लग गई. पास में ही पेट्रोल भी रखा हुआ था, उसमे भी आग लग गई और नाव पर सवार 5 लोग जल गए. वहीं दर्जनों मजदूर घायल हुए हैं. बताया जाता है कि यह सभी मजदूर सोन नदी के अवैध बालू को लेकर सोनपुर सारण की तरफ जा रहे थे. हालांकि राज्य सरकार ने फिलहाल बालू खनन पर पूरी तरह से प्रदेश में रोक लगा रखी है, इसके बावजूद भी लगातार सोन के किनारे बालू का खनन का कारोबार अवैध तरीके से चल रहा है.