साहिबगंज: दुमका प्रक्षेत्र के विद्युत विभाग के महाप्रबंधक राकेश प्रसाद की अध्यक्षता में सर्किल स्थित कार्यालय में एक अहम बैठक हुई (electricity department meeting in sahibganj). जिसमें आगामी पूजा को लेकर सभी पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया और 24 घंटा बिजली आपूर्ति (Power Availability During Festival in Sahibganj) की बात कही गई. साथ ही जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा भी की गई.

24 घंटा बिजली आपूर्ति का प्लान: समीक्षा के दौरान नंगे तार को बदलने का निर्देश दिया गया. जिला में जहां-जहां ऊंचा पंडाल बन रहा है वहां सेफ्टी गार्ड लगाने पर भी चर्चा हुई. जीएम ने कहा कि पूजा में 24 घंटा बिजली आपूर्ति की जाएगी यदि ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो बनवाने में समय लगेगा, इसे देखते हुए रिजर्व में ट्रांसफॉर्मर मंगवाया जा रहा है. 100 केवीए का दस, 200 केवी का पांच और 63 केवीए का दस ट्रांसफॉर्मर मंगवाया जा रहा है. पाकुड़ जिला को करीब पांच ट्रांसफॉर्मर स्टॉक में भेज दिया जाएगा. इस बैठक में अधीक्षण अभियंता नथ्यन रजक, बिजली विभाग के एसडीओ प्रदीप कुमार राय, जूनियर अभियंता नील गगन, राजस्व पदाधिकारी अलख पुजारी आदि शामिल रहे.

महाप्रबंधक राकेश प्रसाद ने कहा कि जिला वासियों को 24 घंटे बिजली मिले यह हमारी पहली प्राथमिकता होगी. इसके लिए तैयारी जोर शोर से की जा रही है. रिजर्व में ट्रांसफॉर्मर मंगाए जा रहे हैं. पाकुड़ जिला को भी यहां से ट्रांसफॉर्मर भेज दिया जाएगा. सभी पदाधिकारियों को दिशा- निर्देश दे दिया गया है.