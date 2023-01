साहिबगंज: दुमका प्रक्षेत्र के विद्युत विभाग के जीएम राकेश प्रसाद ने मंगलवार को साहिबगंज में विद्युत विभाग के पदाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक (Electricity Department GM Meeting In Sahibganj) की. जिसमें पाकुड़ और साहिबगंज जिले के बिजली विभाग के पदाधिकारी और ठेकेदार मौजूद थे. बैठक में पूर्व से चल रही कार्य योजना को लेकर चर्चा की गई. वहीं मार्च के पहले सभी कार्य को जल्द से जल्द से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया.

ये भी पढे़ं-साहिबगंज में शार्ट सर्किट से लगी भीषण आग, पांच घर जलकर राख

बिजली विभाग के पदाधिकारियों को राजस्व बढ़ाने का निर्देशः बैठक के दौरान जीएम राकेश प्रसाद (GM of Electricity Department of Dumka Zone) ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों को राजस्व बढ़ाने का निर्देश दिया. शिविर लगाकर ग्रामीणों से किस्त पर बकाया बिजली बिल भुगतान कराने का निर्देश दिया. बैठक में दोनों जिला (साहिबगंज और पाकुड़) में इस माह ऊर्जा मेला लगाकर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया. साथ ही सभी पदाधिकारियों को जल्द से जल्द पेंडिंग कार्यों का निष्पादन करने का भी निर्देश दिया.

ठेकेदारों को तालमेल के साथ काम करने का निर्देशः वहीं जीएम राकेश प्रसाद ने ठेकेदार को तालमेल के साथ काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि समय पर काम पूरा होने पर ही भुगतान मिलेगा. इस दौरान दोनों जिला (साहिबगंज और पाकुड़) के पदाधिकारियों और ठेकेदारों ने भी अपनी समस्या जीएम के समक्ष रखी और समाधान कराने का अनुरोध किया. बैठक में विद्युत अधीक्षण अभियंता नत्थन रजक, साहिबगंज के कार्यपालक पदाधिकारी, एसडीओ, जेई सहित पाकुड़ के पदाधिकारी शामिल थे.

100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ उठाने की अपीलः इस दौरान दुमका प्रक्षेत्र के विद्युत जीएम राकेश प्रसाद ने कहा कि सरकार की चल रही योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाएं. हर महीना 100 यूनिट मुफ्त बिजली सरकार दे (100 Units Free Electricity Every Month) रही है. लोगों को जागरूक करें कि हर माह अंतिम तारीख को बिजली बिल निकालने पर ही लाभ मिल सकता है. दोनों जिला में ऊर्जा मेला लगाकर लोगों को जागरुक किया जाएगा.

फरवरी के प्रथम सप्ताह में चालू होगा राधानगर और राजमहल का सब-स्टेशनः वहीं राधानगर और राजमल में बन रहे पावर सब स्टेशन फरवरी के प्रथम सप्ताह में चालू कर दिया (Power Sub Station Of Rajmahal And Radhanagar)जाएगा. बाकुडी पीएसएस का पावर सब स्टेशन मार्च में शुरु किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिला में इन दिनों कम मेगावाट बिजली मिलने से परेशानी जरूर हुई है. इसके लिए विभाग के सीनियर अफसरों से बात चल रही है. आशा है दो से तीन दिन के भीतर समस्या को दुरुस्त कर पहले की तरह बिजली सामान्य कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों उपभोक्ता से किस्त में बकाया बिजली बिल वसूलने का निर्देश दिया गया है. मार्च तक आठ करोड़ राशि राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है. मोटा बकायादारों पर कार्रवाई करते हुए वसूली करने का आदेश पदाधिकारी को दिया गया है.