उन्होंने कहा कि I am repeatedly telling you those who have done something wrong, those who found guilty, they have to face the consequence. We are looking forward a clean neat public life that/s what we are moving towards. I will tell you one thing that there are certain difficulties. We have to go through that and we will be going through that. (मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि जिन्होंने कुछ गलत किया है, जो दोषी पाए गए हैं, उन्हें परिणाम भुगतना होगा. हम एक साफ सुथरे सार्वजनिक जीवन की आशा कर रहे हैं, इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कुछ कठिनाइयां हैं. हमें उससे गुजरना होगा और हम उससे गुजरेंगे). राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज पीएम मोदी द्वारा' विकसित भारत 2047, युवाओं की आवाज' योजना को लॉन्च किए जाने को लेकर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के बाद पूछे गये सवालों के जवाब में ये बातें कही

राज्यपाल ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू एंड फैमिली के ठिकानों से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद होने के सवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि I am telling you that ED is giving the clues so the IT is going. So when the ED and IT are taking action is not against the particular party. There are guilty people and ED and IT are taking strong action against that. Thats why this much is coming out now a days. In previous history this has not shown. So the strong action is needed that has to be continued and that will be continued (मैं आपको बता रहा हूं कि ईडी सुराग दे रही है इसलिए आईटी उसपर काम कर रही है. इसलिए जब ईडी और आईटी कार्रवाई कर रही है तो यह किसी विशेष पार्टी के खिलाफ नहीं है. दोषी लोग हैं और उनके खिलाफ ईडी और आईटी कड़ी कार्रवाई कर रही है. इसीलिए आजकल इतना कुछ सामने आ रहा है. पिछले इतिहास में ऐसा नहीं दिखा है. इसलिए कड़ी कार्रवाई की जरूरत है जिसे जारी रखना होगा और जारी रखा जाएगा).