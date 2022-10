रांची: राजधानी के रुक्का डैम से बूटी मोड़ तक लगे पाइपलाइन (Pipeline Repairing from Rukka Dam to Buti Mor) को लेकर जल संसाधन विभाग के द्वारा रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है. इस रिपेयरिंग को लेकर गुरुवार को राजधानी में रहने वाले लाखों लोग प्रभावित होंगे (Water supply affected in different areas of Ranchi).

कहां- कहां जलाआपूर्ति प्रभावित: राजधानी के जय प्रकाश नगर, बरगांई, बरियातू, रिम्स, करमटोली, लालपुर, मेन रोड, हिंद पीढ़ी, ओसीसी ग्राउंड, जिला स्कूल, किशुनपुर, खिजूड टोला, खुश शांति नगर, डांगरा टोली, डूमरदग्गा, इरबा, बूटी मोड़, हनुमाननगर, दिपाटोली, कोकर, स्टेशन इलाका, कांटा टोली, सीरमटोली, पटेल नगर सहित कई मुहल्लो में पानी की आपूर्ति ठप रहेगी.



रिपेयरिंग काम सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक: वही डैम से संबंधित लोगों ने बताया कि बूटी मोड़ के कई इलाकों में बिछी पाइप में छेद होने की वजह से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहे थे. इसीलिए रिपेयरिंग का काम शुरू किया गया है. रुक्का डैम के अधिकारियों ने बताया कि रिपेयरिंग का कार्य सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक किया जाएगा. इस दौरान पानी की आपूर्ति बंद रहेगी.



अधिकारियों ने बताया कि जन साधारण को सूचित किया गया है कि यदि किसी को पानी शाम 8 बजे के बाद भी मुहैया नहीं हो पाता है, तो आम लोग तुरंत जल मीनार में बैठे कर्मचारियों से बात कर सकते हैं.