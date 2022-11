रांचीः जिला पुलिस में 20 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का तबादला हुआ (Transfer of Inspector and Sub Inspector in Ranchi) है. 8 इंस्पेक्टर और 12 सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया (posting of Inspector and Sub Inspector in Ranchi) है. जिसमें लालपुर ट्रैफिक थानेदार जॉन मुर्मू को पुलिस केंद्र में भेजा गया है. जबकि अहमद अली को लालपुर का ट्रैफिक थाना प्रभारी बनाया गया है. इसको लेकर रांची एसएसपी द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है. पुलिस के अनुसार रूटीन के तहत ये फेरबदल किए गए हैं.

रांची पुलिस में फेरबदल की गयी है. जिसमें रांची में कई थाना प्रभारी और ओपी प्रभारी का तबादला किया गया (Ranchi police Transfer posting) है. यहां देखिए पूरी लिस्ट

रांची एसएसपी द्वारा जारी अधिसूचना

पुलिस निरीक्षक (इंस्पेक्टर) कहां थे कहां गए अहमद अली पुलिस केंद्र, रांची यातायात थाना प्रभारी, लालपुर जॉन मुर्मू यातायात थाना प्रभारी, लालपुर पुलिस केंद्र, रांची आभास कुमार थाना प्रभारी, रातू पुलिस केंद्र, रांची सपन महथा पुलिस केंद्र, रांची थाना प्रभारी, रातू अरुण कुमार यातायात थाना प्रभारी, जगरनाथपुर सर्किल इंस्पेक्टर, बेड़ो अंचल नवल किशोर प्रसाद सर्किल इंस्पेक्टर, बेड़ो अंचल यातायात थाना प्रभारी, जगरनाथपुर अवधेश ठाकुर पुलिस केंद्र, रांची सर्किल इंस्पेक्टर, मांडर अंचल संजीव कुमार पुलिस निरीक्षक, मांडर अंचल पुलिस केंद्र, रांची