पटना: दानापुर पुलिस ने 8 लाख रुपये का स्मार्ट फोन जब्त करने के साथ ही तीन लुटेरों (Three Arrested With 67 Smart Phones In Patna) को भी पकड़ा है. आंनद बाजार (Mobile Thief Gang In Anand Bazaar Patna ) से सभी शातिरों को पुलिस ने धर दबोचा है. दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी. तलाशी के दौरान 67 कीमती स्मार्ट फोन बरामद किए गए.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस को मोबाइल लुटेरों के बारे में लीड मिली थी. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए अपनी योजना बनाई. पुलिस की टीम शनिवार को दानापुर के आनंद बाजार इलाके में रेड के लिए पहुंची थी. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस इलाके में मोबाइल लुटेरे घूम रहे हैं. जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ लिया.

पूछताछ में पुलिस को पकड़े गए लूटेरों ने बताया कि, एक का नाम गोपाल नोनिया है, दूसरे का नाम धीरज कुमार और तीसरे का शेख रमजान है. तीनो साहिबगंज झारखंड के रहने वाले हैं और मोबाइल लूटने का काम करते हैं. लुटेरों ने बताया कि, चोरी किए गए मोबाइल को बेचने के लिए ये तीनों दानापुर आए थे.

दानापुर एएसपी सैयद इमरान मसूद ने जानकारी देते हुए बताया कि, दानापुर के आनंद बाजार में सूचना मिली थी कि, कुछ लोग बैग लेकर चोरी का मोबाइल बेचने का काम कर रहे हैं. इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में इन के बैग से 67 चोरी के कीमती मोबाइल बरामद किए गए थे. लगभग 67 एंड्राइड मोबाइल इनके बैग से बरामद किए गए हैं. जब इसका सत्यापन किया गया तो, यह सारे मोबाइल लूटे गए मोबाइल निकले.

पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुट गई है. क्या इनके गिरोह में और भी लोग शामिल हैं, पुलिस इस बात का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है. पुलिस इनके साथी के बारे में सघन पूछताछ भी कर रही है. मोबाइल लुटेरे तीनों युवकों को जेल भेज दिया गया है.

