रांचीः राजधानी रांची में चोरी की घटना (theft in Ranchi) लगातार सामने आ रही है. चोर बेखौफ होकर ऑन रोड दुकानों में भी हाथ साफ कर रहे हैं. ताजा मामला सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के जायसवाल पेट्रोल पंप के पास की है. यहां पर मोबाइल दुकान का एस्बेस्टस काटकर चोरों ने डेढ़ लाख रुपए से अधिक के मोबाइल और एलेक्ट्रॉनिक उपकरण की चोरी कर ली. चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गयी है. मोबाइल दुकान में दो चोर एक दूसरे के कंधे का सहारा लेकर उतरे और मोबाइल (Theft in mobile shop in Ranchi) ले उड़े.



क्या है पूरा मामलाः जानकारी के अनुसार आदित्य बुधवार की रात आठ बजे अपने प्रतिष्ठान को बंद कर घर चले गए थे. गुरुवार की सुबह वह प्रतिष्ठान पहुंचे तो देखा कि सामान बिखरा पड़ा है, एस्बेस्टस कटा हुआ है और मोबाइल समेत कैश गायब मिले. मामले की जानकारी मिलने के बाद सुखदेवनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस की टीम ने प्रतिष्ठान में लगे सीसीटीवी कैमरा से फुटेज खंगाला. फुटेज में दो चोर दुकान में घुसकर चोरी करते हुए नजर आए. पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है. मामले में दुकान मालिक आदित्य के बयान पर सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

बगल घर की छत से रस्सी से दुकान में घुसे चोरः सीसीटीवी फुटेज में चोरी की घटना कैद हो गयी है. फुटेज में यह दिख रहा है कि दो चोर दुकान के बगल के घर की छत में चढ़े, वहां से रस्सी के सहारे प्रतिष्ठान के एस्बेस्टस पर उतरे. एस्बेस्टस और जाली को काटने के बाद एक चोर पहले प्रतिष्ठान में घुसा. दूसरा चोर दुकान में रखे काउंटर के उपर खड़ा हो गया. दूसरा चोर उसके कांधे में पैर रखकर दुकान में प्रवेश किया. यहां घुसने के बाद दोनों ने कैश काउंटर समेत अन्य जगहों को खंगालना शुरू कर दिया. कुछ देर में मोबाइल व कुछ कैश को झोले में भरकर फिर उसी रास्ते से दोनों चोर फरार हो गए.

पुलिस गश्ती पर उठा रहे सवालः शहर का सबसे व्यस्तम मार्ग में रातू रोड भी गिना जाता है. रातू रोड मुख्य मार्ग पर यह मोबाइल शॉप है. चोर एस्बेस्टस काटकर प्रतिष्ठान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और इसकी भनक भी पुलिस को नहीं लगती है. पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि रातू रोड में बदल-बदल कर 24 घंटे पेट्रोलिंग होती है. बाइक दस्ता भी मुख्य मार्गों और गली-मोहल्लों का मुआयना करती है. इसके बावजूद चोरी की वारदात हो रही है तो पुलिस की गश्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं. रातू रोड के लोगों का कहना है कि पुलिस की गश्ती रातू रोड इलाके में होती ही नहीं है. रात में एक बार पुलिस की टीम निकलती है, इसके बाद पूरी रात पुलिस खोजने से भी नहीं मिलती है.