रांची: सुखदेवनगर थाने की पुलिस ने शिवदुर्गा मंदिर लेन से दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है (Two Accused Arrested in Arms Act in Ranchi). जेल जाने वाले आरोपियों में रातू रोड जयप्रकाश नगर का संतोष राय और शिवदुर्गा मंदिर लेन निवासी नितेश पांडेय शामिल है. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कट्टा और गोली बरामद किया है.

जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शिवदुर्गा मंदिर लेन में दो अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं. इस आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया.

एक अन्य मामले में सुखदेवनगर थाने की पुलिस ने मारपीट और सामान जिम से उठाकर ले जाने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है (Four Accused Arrested in Assault Case in Ranchi). जेल जाने वाले आरोपियों में मधुकम के संदीप प्रतीक, चंदन सिंह, सचिन वर्मा और पंडरा के दानिश अहमद शामिल हैं. वहीं दो आरोपी सौरभ सिंह और सन्नी सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

इस मामले में चाय बगान सदाबहार चौक निवासी निशांत सिंह के न्यू मार्केट स्थित फिटनेस जीम में अपराधी पहुंचे और उनके साथ मारपीट कर सामान उठाकर ले गए. इस मामले में निशांत ने सुखदेवनगर थाने में छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार किया. साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से छीना हुआ जिम का सामान भी बरामद किया है. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है.