सिवान : बिहार के सिवान जिले में झरही नदी में एक 10 फीट लम्बा मगरमच्छ दिखा (10 feet long crocodile in Siwan) जो पूरे गांव में चर्चा का विषय है, साथ ही डर का माहौल भी बना हुआ है (panic in village due to Crocodile) . घटना के संबंध में बताया जाता है कि आंदर प्रखंड के झरही नदी के पास सुबह ग्रामीण टहलने के लिए निकले थे, तभी बड़ा सा मगरमच्छ पानी में तैरता दिखा.

कभी तैर रहा तो कभी जा रहा झाड़ियों की ओर : मगरमच्छ देखने के बाद ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसकी खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई, लोग नदी किनारे मगरमच्छ को देखने के लिए जुटने लगे, बताया जा रहा है कि बारिश का मौसम है और नदियां भी उफान पर है. अनुमान लगाया जा रहा है कि बाढ़ के पानी के साथ बह कर ये मगरमच्छ चला आया है. मगरमच्छ कभी पानी मे तैरता तो कभी झड़ी की तरफ चला है.

नहाने और मछ्ली पकड़ने वालों में दहशत: झरही नदी में एकाएक मगरमच्छ दिखने से पूरे गांव में दहशत है. मछली पकड़ने वालों पर इसका खास असर देखने को मिल रहा है. डर से मछ्ली पकड़ने वाले भी नदी में नहीं जा रहे हैं. गांव में छोटे- छोटे बच्चे अक्सर ग्रुप बनाकर नदी में स्न्नान करने लगते हैं. जानवर भी नदी किनारे जाकर पानी पीते हैं. अब गांव वाले बकरी, भैंस, वगैरह भी नदी की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं.मगरमच्छ मिलने के बाद इसकी सूचना गांव वालों ने जिला प्रशासन और वन विभाग को दे दी है. खबर लिखे जाने तक कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा था.