बेड़ो,रांचीः जिला के इटकी थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच 23 रांची-गुमला मार्ग पर मलार पुल के पास एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत (Road Accident in Ranchi) हो गयी. इसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर करीब दो घंटे तक रोड जाम कर दिया. जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब आठ बजे मलार गांव निवासी मिंज पिता अल्फांस मिंज सड़क पार कर रहा था. इसी क्रम में रांची से बेड़ो की ओर तेज रफ्तार से जा रही दीपक नामक यात्री बस ने उसे अपनी चपेट (Man died after hit by bus) में ले लिया. इस हादसे में घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी. दुर्घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया. यात्री बस की टक्कर से मौत (Accident in Ranchi Man died) के बाद हंगामे की सूचना पाकर इटकी थाना प्रभारी रजनी रंजन सशत्र बल के साथ घटनास्थल पहुंचे. रांची में सड़क दुर्घटना के बाद मौके से पुलिस ने यात्री बस को अपने कब्जे में ले लिया. सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों को सरकार द्वारा दी जा रही मुआवजा दिलाने का आश्वासन के बाद सड़क जाम हटाया गया. वहीं पुलिस शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिये रिम्स भेज दिया है.