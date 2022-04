पटनाः राजधानी दिल्ली की जहांगीरपुरी (Bulldozer in Jahangirpuri) में अवैध निर्माण पर बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम का बुलडोजर चला था. हिंसाग्रस्त इलाके में कई दुकानें, मस्जिद का गेट और घरों के अवैध हिस्से तोड़ा जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काफी देर बाद बुलडोजर रुका. दिल्ली नगर निगम के कार्रवाई के बाद इस मुद्दे को लेकर देश भर में राजनीति गरमायी हुई है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुलडोजर से कार्रवाई पर सवाल (Tejashwi Yadav Comment On Bulldozer in Jahangirpuri) खड़ा करते हुए कहा कि जब भी बीजेपी किसी उप चुनाव में हारती है तो ऐसे ही सांप्रदायिक काम करती है. ये लोग जाति धर्म देखकर बुलडोजर चलाते हैं.

एनडीए को बोचहां का करंट लगाः तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बात अवैध निर्माण की हो रही है, पर इस पर कोई सवाल जबाव नहीं होता की चीन ने भारत में 2 गांव कैसे बसा लिया है. वहीं चुनाव में हुए एनडीए की हार और नीतीश कुमार के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा की बोचहां का करंट ऐसा एनडीए को लगा है कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है.

तेजस्वी यादव का बयान

बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटका रहीः आगामी 23 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के आरा दौरे के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि वे देश के गृह मंत्री हैं और बिहार आ रहे हैं, इसमें कहां कोई परेशानी है. तेजस्वी ने साफ-साफ कहा कि बीजेपी पूरे देश में अपने एजेंडे पर काम कर रही है. सिर्फ जाति-पाती और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है. देश की मूल समस्या बेरोजगारी और मंहगाई से लोगों का ध्यान भटका रही है, जो कि ठीक नही हैं.

