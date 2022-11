रांचीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन और प्रस्थान (President Draupadi Murmu visit to Jharkhand) को लेकर 14 और 15 नवंबर को रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया (Ranchi traffic system Changed for arrival of President) गया है. ट्रैफिक पुलिस की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है.

क्या है नया ट्रैफिक प्लानः यातायात विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 14 नवंबर को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पहुंचेंगी. उस दिन हवाई अड्डा रोड, हिनू चौक, बिरसा चौक, सैटेलाइट चौक, अरगोड़ा चौक, न्यू मार्केट रातू होते हुए राजभवन तक और राजभवन से एटीआई मोड़, सिदो-कान्हू मोड़, मोरहाबादी मैदान तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. इस सभी रास्तों को राष्ट्रपति का कारकेड राजभवन पहुंचने के बाद खोला जाएगा. इसी तरह 15 नवंबर को राष्ट्रपति प्रस्थान करेंगी, उस वक्त राजकीय अतिथिशाला मोड़, सिदो-कान्हू पार्क, एटीआई मोड़, हॉट लिप्स चौक, न्यू मार्केट चौक, अरगोड़ा चौक, सैटेलाइट चौक, बिरसा चौक, हिनू चौक से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक के मार्ग बंद रहेंगे. इस दौरान वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी. राष्ट्रपति का कारकेड एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मार्ग में यातायात सामान्य किया जाएगा.राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रातू रोड चौराहे से लेकर हरमू चौक तक के सभी कट को भी बंद कर दिया गया है.

सड़क पर वाहन पार्क करने पर जुर्मानाः रांची एयरपोर्ट से राजभवन के बीच सुरक्षा के तहत सड़क किनारे वाहन खड़ा करने पर पुलिस उसे जब्त कर लेगी, साथ ही चालक पर जुर्माना भी किया जाएगा. जारी आदेश में कहा गया है कि एयरपोर्ट से हरमू बाइपास रोड, अरगोड़ा चौक, न्यू मार्केट, हॉट लिप्स, राजभवन, एटीआई मोड़, सिदो-कान्हू, मोरहाबादी मैदान तक सड़क के दोनों किनारों में वाहन पार्किंग पर रोक लगायी गयी है. अगर वाहन पार्क किया गया तो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 127(2) के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी.

ऐसे होगा वाहनों का परिचालनः हेथू से तुम्बागुटू करमटोली, कुम्हाहुटू, कुटियातू चौक, रिंग रोड खरसीदाग व दूसरी ओर सदाबहार चौक नामकुम जाएगी. हेथू से तुम्बागुटू, बड़काटोली, चंदाघासी से भुसूर से रिंग रोड वाहनें जाएंगी. आर्मी एविएशन कैंप से एयरपोर्ट मैदान, पोखरटोली, नीम चौक, ख्वाजा नगर मनीटोला से डोरंडा मार्ग में वाहनें जाएंगी. सिंह मोड़ से वाहनें लटमा रोड होते हुए हेथू से एयरपोर्ट पहुंचेंगी.