रांचीः राजधानी रांची में यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले चालकों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही (Violation Of Traffic Rules Will Be Heavy) है. खासकर ट्रैफिक पुलिस को चकमा देकर चालान के डर से फरार होने वाले चालकों पर विशेष नजर रखी जाएगी. कंट्रोल रूम में लगे कैमरों के माध्यम से नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का डाटा बेस तैयार किया जाएगा, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.

नियम तोड़ने वालों का तैयार हो रहा डेटा बेस: ट्रैफिक पुलिस को चकमा देकर चालान के डर से बिना हेलमेट के रॉन्ग साइड से चालक अब भाग नहीं पाएंगे. ऐसे चालकों का ट्रैफिक पुलिस डेटा बेस तैयार कर रही है. इसके लिए चौक-चौराहों पर लगे कैमरों के जरिए वाहन चालकों का पुलिस डिटेल निकालेगी (Data will Prepared For Drivers Who Break The Rules). इसके बाद उन्हें जुर्माना भरने के लिए चालान भेजा जाएगा.

भागने के क्रम में हादसे का भय बना रहता हैः अक्सर देखा गया है कि वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले चालक पुलिस को देखकर इधर-उधर भागने लगते हैं. रॉन्ग साइड का इस्तेमाल कर वे भाग निकलते हैं. पुलिस ऐसे चालकों को देखती रह जाती है, वहीं भागने के क्रम में हादसे का भी भय बना रहता है.

नियम तोड़ने वालों की सूची तैयार कर जुर्माने की रसीद भेजने के निर्देश: ऐसे में अब शहर के चौक-चौराहों पर लगे एएनपीआर कैमरे के जरिए रॉन्ग साइड से फरार होने वालों के बाइक का नंबर निकाला जाएगा. नंबर के जरिए बाइक मालिक का नाम निकालने के बाद उन्हें जुर्माने की रसीद उनके घर भेजी जाएगी. एसएसपी किशोर कौशल ने सभी ट्रैफिक पुलिस को ऐसे वाहन चालकों की सूची तैयार कर जुर्माने की रसीद भेजने का निर्देश दिया है.



शहर में 650 स्थानों पर लगे हैं कैमरेः ट्रैफिक नियम का उलंघन करने वालों को पकड़ने के लिए शहर के चौक-चौराहों में 650 कैमरे लगे हुए हैं. इन कैमरों के जरिए नियम तोड़ने वाले चालकों पर तो निगाह रखी जाती है, साथ ही आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की भी पुलिस पहचान करती है. रांची पुलिस की ओर से कैमरों की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है. पुलिस मुख्यालय को इससे संबंधित प्रस्ताव भी भेजा गया है.



ऐसे काम करता है एएनपीआर कैमराः शहर में दो प्रकार के कैमरे लगे हैं. पहला एएनपीआर (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉगनेशन) कैमरा और दूसरा आरएलवीड(रेड लाइन वाॅयलेशन डिटेक्शन) कैमरा. इन कैमरों की मदद से शहर की किसी भी सड़क या चौक-चौराहों में यातायात नियमों का उल्लंघन (Violation Of Traffic Rules Will Be Heavy) करनेवाले, रेड लाइट जंप करनेवाले, बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, रांग साइड चलनेवाले वाहन चालकों के नंबर को ट्रेस किया जाएगा.