रांचीः मिलावट के खिलाफ रांची पुलिस ने कार्रवाई (police action against adulteration) की है. रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने दूध में मिलावटखोरी एवं फर्जीवाड़े के गोरखधंधे का खुलासा किया है. इस टीम ने दूध से भरे टैंकर से दूध निकालते हुए 2 लोगों को हिरासत (adulteration in milk) में लिया है. शनिवार अहले सुबह रांची के बुंडू में एनएच 33 के पास अवस्थित लाइन होटल में दूध से भरे टैंकर से चोरी कर ड्रम से दूध निकालते होटल संचालक एवं सहयोगी को पुलिस ने रंगेहाथ पकड़ लिया है. तमाड़ थाना क्षेत्र के बुंडू में अहले सुबह QRT टीम ने ये कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में ट्रक से दूध निकालने में प्रयुक्त उपकरण, मशीन लगी पाइप, दूध से भरा ड्रम बरामद (police busted adulteration in milk) किया गया है. एसएसपी कौशल किशोर के निर्देश पर पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है. यहां बता दें कि काफी दिनों से पुलिस को यह सूचना मिल रही थी कि अहले सुबह दूध में मिलावट कर शहर में बेचा जाता है. इसी को लेकर पुलिस ने पुलिस ने कार्रवाई कर दो लोगों की गिरफ्तारी की है. इसके साथ ही पुलिस गिरोह के सरगना की तलाश में जुट गई है.