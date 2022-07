रांचीः अपराध के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है. रांची के तीन थाना की पुलिस ने अपने अपने इलाके से आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार (police arrested many criminals) किए हैं. विभिन्न आपराधिक मामलों में (arrested many criminals in various cases) इनको पकड़ा गया है. इनसे पूछताछ और आगे की तफ्तीश की जा रही है.

इसे भी पढ़ें- आरपीएफ को सफलताः 5 किलो चांदी के जेवर के साथ यात्री गिरफ्तार, जांच जारी





लूट का मामलाः चुटिया थाना की पुलिस ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में तौहिद अंसारी और तुफैल अहमद शामिल है. दोनों आरोपी हजारीबाग के पेलवाल थाना क्षेत्र का रहने वाला है. पूछताछ में आरोपियों ने आधा दर्जन लूट की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि वह रांची और रामगढ़ इलाके में नकली कंगन गिराकर लोगों से रुपए की ठगी और लूटपाट करते हैं.

पुलिस के अनुसार आरोपियों ने चौपारण के रहने वाले दिनेश कुमार राणा नामक एक व्यक्ति से बीते 21 जुलाई को आरोपियों ने चाकू दिखाकर 50 हजार रुपए की लूट की थी. इसकी जानकारी पुलिस को 28 जुलाई को मिली. थाना प्रभारी वेंकटेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रांची रेलवे स्टेशन के पास लगे सीसीटीवी कैमरा से फुटेज निकाला. गुप्तचरों की मदद से पुलिस ने अपराधियों की पहचान की. इसके बाद पुलिस शुक्रवार को दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया. आरोपियों के पास से आधा दर्जन लोगों के एटीएम कार्ड, बाइक और 55 सौ रुपए कैश समेत अन्य चीजें बरामद की हैं.

चाकू के बल पर एटीएम का पासवर्ड लिया और खाते से निकाली राशिः पीड़ित दिनेश ने पुलिस को बताया कि वह बीते 21 जुलाई को विजयवाड़ा से रांची आए थे. स्टेशन से बाहर निकलकर कांटाटोली खादगढ़ा बस पकड़ने के लिए ऑटो का इंतजाम कर रहे थे. उसके बगल में एक व्यक्ति खड़ा था, इसी दौरान उनकी नजर कंगन पर पड़ी, कंगन सोने जैसा दिख रहा था, जैसे ही वह कंगन को उठाया, दो लोग उनके पास पहुंच गए. उन्होंने कहा कि ये कंगन उनका है, जिसे तुमने चोरी किया है. इसके बाद आरोपी उन्हें थाना ले जाने की धमकी देने लगे. अपराधियों ने कहा कि पैसा दो नहीं तो जेल भेजवा देंगे. उन्होंने आरोपियों को दस हजार रुपए दिया कहा कि अब उनके पास कोई पैसा नहीं है. दोनों आरोपी जब धमकाने लगे तो इसके बाद उन्हें एक एटीएम में लगे गए और चाकू दिखाकर पासवार्ड लिया और फिर उनके खाते से 40 हजार रुपए की निकासी कर ली. इस वारदात के बाद दोनों आरोपियों मौके से भाग निकले. थाना प्रभारी के अनुसार पीड़िता घटना के बाद से बीमार हो गया था, इस वजह से वह विलंब से शिकायत दर्ज करने थाना पहुंचा था.

होटल में रहकर शिकार की तलाशः आरोपियों ने घटना को अंजाम देने से पहले कांटाटोली स्थित पिकनिक होटल में एक कमरा बुक किया. घटना से पहले चार दिन तक दोनों आरोपी उसी होटल में ठहरे हुए थे. घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी सीधे होटल पहुंचे. चेकआउट करने के बाद दोनों आरोपी हजारीबाग निकल गए. इसकी जानकारी चुटिया पुलिस को मिली. जिसके बाद उन दोनों को दबोचा गया.





डोरंडा थाना क्षेत्र में मोबाइल की छिनतईः डोरंडा थाना की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने डोरंडा के परासटोली में मोबाइल छिनतई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में प्रीतम गुरूंग और राहुल शामिल है. दोनों डोरंडा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से एक दर्जन से ज्यादा छिनतई व चोरी का मोबाइल भी बरामद किया है. पूछताछ में आरोपियों ने कई कांडों का खुलासा भी किया है. जानकारी के अनुसार डोरंडा पुलिस की टीम गुरुवार की सुबह परासटोली में गश्त लगा रही थी. इसी दौरान आरोपी बाइक से एक युवक को मोबाइल छीनकर भागने लगे. पुलिस की गश्ती टीम ने दोनों आरोपियों को पीछा करके कुछ ही दूर में दबोच लिया. कड़ाई से पूछताछ में पुलिस ने आरोपियों के पास से एक दर्जन से ज्यादा मोबाइल बरामद किया है. आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो शहर के सुनसान इलाके में ना सिर्फ मोबाइल की छिनतई करते हैं, बल्कि दुकानों व बाजारों से मोबाइल की चोरी भी कर लेते हैं.

जगरनाथपुर थाना क्षेत्र में चोरीः जगन्नाथपुर थाना की पुलिस ने चोरी के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया है. जेल जाने वाले आरोपियों में उपेंद्र कुमार और दीपक कुमार शामिल हैं. दोनों आरोपी हटिया इलाके के रहने वाले हैं. आरोपियों के पास से चोरी का गैस सिलेंडर भी बरामद किया गया है. बताया जा रहा है कि आरोपी हटिया इलाके में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे. इसकी जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने छापेमारी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया.