रांची: इंटर सिटी फ्रिडम टू वॉक एंड साइकिल कैंपेन फॉर सिटीजन (Inter City Freedom to Walk and Cycle Campaign for Citizens) और फ्रिडम टू वॉक एंड साइकिल कैंपेन फॉर सिटी लीडर चैंपियनशिप (Freedom to Walk and Cycle Campaign for City Leader Championship) का खिताब रांची के नाम हो गया है. सिटी लीडर की श्रेणी में सबसे ज्यादा वॉकिंग के लिए रांची स्मार्ट सिटी कारपोरेशन के महाप्रबंधक राकेश कुमार नंदकुलयार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है. शहरों की श्रेणी में सबसे ज्यादा वॉकिंग के लिए रांची को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है.



इसे भी पढ़ें: प्लेस मेकिंग मैराथन टू: मोरहाबादी मैदान का नया रूप बेहद आकर्षक, घूमने के लिए नहीं लगेगा टिकट

झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग और रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से इसकी जानकारी दी गई. यह चैंपियनशिप इसी साल 1 जनवरी से 26 जनवरी के बीच आयोजित की गई थी और अब खिताब की घोषणा भी कर दी गई हैं. घोषणा के अनुसार सिटी लीडर की श्रेणी में दूसरे नंबर पर नासिक के सीईओ सुमंत मोरे, तीसरे नंबर पर सतीश मलथेस चयनित हुए हैं. जबकि शहरों की श्रेणी में नंबर वन स्थान कल्याण डोमिवली, दूसरे नंबर पर देवंगरे, तीसरे नंबर पर नासिक और चौथे नंबर पर रांची है.



इस तरह आयोजित हुई थी प्रतिस्पर्धा: भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रतिस्पर्धा में तीन प्रकार के कैंपेन वॉकिंग, साइकिलिंग और रनिंग आयोजित किए गए थे. इन तीनों श्रेणी की प्रतिस्पर्धा में नागरिकों के लिए अलग और सिटी लीडर्स के लिए अलग से चैंपियनशिप आयोजित की गई थी. रांची की ओर से भी बड़ी संख्या में लोगों ने साइकिलिंग और वॉकिंग प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन कराया था. जिसके कारण वॉकिंग में रांची को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है. रांची स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन के महाप्रबंधक राकेश नंदकुलयार ने बताया कि बचपन से ही वह प्रतिदिन सुबह शाम टहलते हैं. इस प्रतियोगिता के कारण उन्होंने टहलने का समय थोड़ा बढ़ा दिया था और प्रतिदिन करीब 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते रहे. उन्होंने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और स्मार्ट सिटी मिशन को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया है.