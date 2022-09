रांचीः राज्य में बारिश और वज्रपात की आशंका (rain and lightning in Jharkhand) है. इसको लेकर मौसम विभाग की चेतावनी है कि 5 जिलों में वज्रपात होंगे. रांची मौसम केंद्र ने पूर्वी सिंहभूम ,खूंटी, सरायकेला-खरसावां, रांची और पश्चिमी सिंहभूम के लिए तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी (warning regarding rain and lightning) की है. रविवार को अगले 3 घंटों में इन जिलों के किसी न किसी भाग में मेघ गर्जन (थंडरिंग) के साथ भारी वर्षा की आशंका है. इसके अलावा मौसम विभाग ने आगामी 14 सितंबर तक के लिए प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया (yellow alert issued) है.

झारखंड में खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग की चेतावनी जारी (Meteorological Center warning) हुई है. इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र (Ranchi Meteorological Center) ने 5 जिलों के लोगों से रविवार को अगले कुछ घंटे तक सतर्क और सावधान रहने का आग्रह किया है. वज्रपात की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, पेड़ के नीचे नहीं रहने, बिजली के खंभे से दूर रहने के साथ साथ किसानों से अगले कुछ घंटे तक खेत में नहीं जाने की सलाह दी है. मौसम केंद्र ने अपने अलर्ट में स्पष्ट किया है कि मौसम साफ होने पर ही किसान खेतों में जाएं.





पिछले 24 घंटे का मौसमः रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद (Meteorologist Abhishek Anand) ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है. वहीं सबसे अधिक वर्षा बोकारो के चंद्रपुरा में 46 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है. पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस देवघर जिला का रिकॉर्ड किया गया है जबकि सबसे कम 23 डिग्री सेल्सियस गुमला जिला का रहा.

अगले पांच दिन का मौसम पूर्वानुमानः मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान (Jharkhand Weather Updates) है. इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है. 11-14 सितंबर तक राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और इन दिनों लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गयी है.

अभी-भी सामान्य से 26 फीसदी कम बारिशः रांची विज्ञान मौसम केंद्र से जारी मानसून की अपडेट रिपोर्ट (Monsoon update report) के अनुसार अभी-भी झारखंड में सामान्य से 26 प्रतिशत कम बारिश हुई है. 10 सितंबर तक राज्य में सामान्य औसत बारिश 882.2 मिलीमीटर की जगह 649.1 एमएम बारिश अब तक हुई है. इस वजह से कई जिलों की स्थिति काफी खराब है. राज्य के 24 में से 07 जिले ऐसे हैं, जहां वर्षा सामान्य की श्रेणी में आते हैं जबकि बाकी 17 जिले में सामान्य से कम मानसूनी बारिश हुई है. उसमें भी चतरा, देवघर, गढ़वा, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज ऐसे जिले हैं, जहां सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है.