रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के 10 लाख पदों पर भर्ती के लिए आज 'रोजगार मेले' का शुभारंभ किया (PM Modi launches Rozgar Mela). देश में रोजगार के इस सबसे बड़े अभियान की शुरुआत पीएम ने 75 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर किया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इसका सीधा प्रसारण कार्यक्रम सीसीएल में किया गया. इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के नवनियुक्त युवाओं को प्रधानमंत्री की तरफ से नियुक्ति पत्र सौंपा (Arjun Munda give job letter to youth of Jharkhand on behalf of PM). कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी, सी पी सिंह सहित कई नेता उपस्थित थे. इस मौके पर उपस्थित लोगों ने पीएम मोदी के ऑनलाइन संबोधन को भी सुना.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान 'रोजगार मेला' का शुभारंभ किया. पीएम मोदी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेला का शुभारंभ किया. समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा भी शामिल हुए. इस अवसर पर पहले चरण में चयनित 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा. 'आज भारत की युवा शक्ति के लिए महत्वपूर्ण दिन हैं. बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है आज उसमें एक और कड़ी जुड़ी रही है ये कड़ी रोजगार मेले की है. आज केंद्र सरकार 75000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है. विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं.'



उन्होंने कहा, 'इसमें हमारे नवीन आविष्कारों, उद्यमी, किसानों और उत्पादन से जुड़े साथियों की बड़ी भूमिका है. आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है. 7-8 साल के भीतर हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर तक की छलांक लगाई है. स्टार्टअप इंडिया अभियान ने तो देश के युवाओं के सामर्थ्य को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया है. साल 2014 तक जहां देश में कुछ 100 ही स्टार्टअप थे, आज ये संख्या 80,000 से अधिक हो चुकी है.'