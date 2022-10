रांचीः कोरोना का नया वैरिएंट खतरे का इशारा कर रहा है कि कोरोना अब तक जड़ से खत्म नहीं हुआ है. महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए सब वैरिएंट (New COVID Sub Variants) की पुष्टि के बाद कर्नाटक सहित कई राज्यों में एक फिर से एडवाइजरी जारी की गयी है. लेकिन झारखंड में कोरोना को लेकर कहीं भी अलर्ट नजर नहीं आ रहा (No alert regarding New COVID Sub Variants) है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा, क्योंकि झारखंड में कोरोना के संदिग्ध मरीज की जांच की संख्या काफी कम हो गयी है. वहीं अभी भी लाखों की संख्या ऐसे लोगों हैं जिन्होंने कोरोना से बचाव का वैक्सीन नहीं लिया है.

तीन दिन में महज 7574 सैंपल टेस्टः इन दिनों राज्य में कोरोना के संदिग्ध मरीज की जांच काफी कम हो गयी है. पिछले तीन दिनों के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के 24 जिलों को मिलाकर महज 7574 लोगों की ही कोरोना जांच (corona testing in Jharkhand) हुई है. राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां पिछले तीन से चार दिनों में किसी ना किसी दिन जांच का खाता ही नहीं खुला. 24 अक्टूबर को तो राज्य में 1000 से भी कम सैंपल की जांच हुई.

झारखंड में वैक्सीनेशन में कमीः राज्य में अभी भी 74 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया (corona vaccination in Jharkhand) है. वहीं 09 लाख से अधिक लोगों ने तो अब तक वैक्सीन का पहला डोज ही नहीं लिया है. वहीं कोरोना टेस्टिंग को लेकर लापरवाही बरती जा रही है. राज्य में जहां कोरोना का सैंपल टेस्ट कम हो रहा है, वहीं कोरोना से बचाव का टीका लेने को लेकर भी लोगों में उत्साह नहीं दिख रहा है. राज्य में भी भी 12 वर्ष से अधिक उम्र वाले 09 लाख 02 हजार 184 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का पहला डोज नहीं लिया है. वहीं दूसरा डोज नहीं लेने वालों की संख्या 74 लाख 24 हजार 370 है.

झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या कम है. राज्य में अभी भी 68 एक्टिव केस हैं. ऐसे में दूसरे राज्यों में कोरोना के नए सब वैरिएंट मिलने को चिंता की बात बताते हुए झासा के संरक्षक और मेडिकल अफसर डॉ. बिमलेश सिंह ईटीवी भारत के माध्यम से लोगों से कोरोना के खतरे को नजरअंदाज ना करने की अपील की (New COVID Sub Variants in Jharkhand) है. उन्होंने कहा कि फ्लू जैसे लक्षण होने पर भी कोरोना की जांच कराएं और अभी तक जिन लोगों ने कोरोना से बचाव का वैक्सीन नहीं लिया है, वह जरूर वैक्सीन ले लें.





महाराष्ट्र में कोरोना का नए सब वैरिएंटः महाराष्ट्र में कोरोना के नए सब वैरिएंट XBB के अलावा BQ1, BA.2.3.2.0 मिलने की पुष्टि हो चुकी है. ऐसे में कई राज्यों ने फिर से एडवाइजरी जारी की है. लेकिन झारखंड में अभी तक ना कोई एडवाइजरी जारी हुई है और ना ही लोग कोरोना से बचाव को लेकर सजग और जागरूक नजर आ रहे हैं. ये स्थिति राज्य में कोरोना संक्रमण के खतरे को और बढ़ा सकता है.