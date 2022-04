नवादा: नीतीश कुमार अपनी जिस पुलिस को हाईटक बनाने के दावे कर रहे थे, वह वाकई हाईटेक होती जा रही है. ये दीगर बात है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि घूस लेने के लिए हाईटेक तरीका अपना रही है. नवादा में एक थानेदार ने गिट्टी लदे ट्रक को पकड़ा और फिर उससे घूस वसूली की. ट्रक के मालिक को फोन पे (bribe by PhonePe In Nawada ) के जरिये थानेदार को घूस (Nawada police accused of taking bribe) देनी पड़ी. थानेदार की घूसखोरी से संबंधित ऑडियो क्लीप भी मौजूद है. लेकिन जिले की एसपी कह रही हैं कि अभी जांच करायेंगे फिर कार्रवाई की सोचेंगे.

नीतीश की पुलिस पर घूस लेने का आरोप: मामला नवादा शहर से सटे मुफस्सिल थाना (Nawada Muffasil police station ) की पुलिस का अवैध उगाही का है. आरोप है कि बुधवार को अहले सुबह तीन बजे मुफस्सिल थाना की पुलिस (Mufassil SHO accused of taking bribe in Nawada ) ने अपने थाने के बाहर से ही गिट्टी लदे एक ट्रक को पकड़ लिया. वह झारखंड के कोडरमा जिले के डोमचांच से नालंदा के पावापुरी में गिट्टी लेकर जा रहा था. रास्ते में नवादा मुफस्सिल थाने की पुलिस ने पकड़ा फिर थानेदार ने ट्रक को अपनी निगाहों से परखा और कह दिया कि वह ओवर लोड है. पुलिस ने ट्रक को थाना कैंपस में खड़ा करा दिया.

पुलिस और ट्रक मालिक की बातचीत





थानेदार ने मांगी घूस: ट्रक ड्राइवर और गया जिले के खिजरसराय निवासी राजेश कुमार ने बताया कि उसने थानेदार से ट्रक छोड़ने की गुहार लगायी. थानेदार साहब ने कह दिया कि जाओ मेरे ड्राइवर से बात कर लो. थानेदार ने अपने ड्राइवर के तौर पर चौकीदार राहुल पासवान को रखा हुआ है. राहुल पासवान ने ट्रक ड्राइवर से बात की और 50 हजार रुपये की मांग की. ट्रक ड्राइवर ने काफी रिक्वेस्ट किया तो 40 हजार रुपये में ट्रक छोड़ने का डील तय हुआ.

"गाड़ी को पकड़ा और 50 हजार का फाइन किया. न हां कहते कहते 40 हजार में माना और गाड़ी को छोड़ा. साढ़ें नौ बजे हमलोग पैसा दिए.फाइन किया 40 हजार रुपया लेकिन फाइन करने का कोई रसीद नहीं दिया गया. थाना वाला पकड़ा था और वही पैसा लिया. थाना में ही हमारी गाड़ी को रख लिया था. ओवर लोड नहीं था फिर भी पुलिस ने कहा कि ओवरलोडिंग है. ट्रक में गिट्टी था."- राजेश कुमार,ट्रक ड्राइवर

फोन पे के जरिये घूस का भुगतान: घूस की राशि तय होने के बाद ट्रक डाइवर ने कहा कि उसके पास कैश पैसे नहीं है. इसके बाद उसे घूस देने का रास्ता बताया गया. ट्रक ड्राइवर को एक नंबर दिया गया और उस पर घूस की राशि भेजने को कहा गया. ट्रक मालिक ने 9973414241 पर फोन पे के जरिये 40 हजार रुपये भेजे. जब रूपये के भुगतान की पुष्टि हो गयी तो बुधवार की शाम में ट्रक को छोड़ दिया गया. जिस मोबाइल नंबर पर पैसा भेजा गया वह थानेदार के ड्राइवर और चौकीदार राहुल पासवान के घर का नंबर बताया जा रहा है. ट्रक ड्राइवर ने बताया कि वह कहता रहा कि उसके पास गाड़ी और उस पर लदे गिट्टी का सारा कागज है. अगर कुछ गलत है तो पुलिस फाइन ले. लेकिन भयादोहन कर अवैध उगाही की गई.

घूसखोरी की ऑडियो रिकार्डिंग भी मौजूद: इस बीच एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रक ड्राइवर और थानेदार के बीच बात हो रही है. इसमें थानेदार द्वारा घूस मांगने की बात सुनी जा सकती है. थानेदार पर लगे आरोप बेहद संगीन हैं. इन तमाम बातों के बावजूद नवादा मुफस्सिल थाने के थानेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. वैसे नवादा एसपी घूरत सायली सावलाराम ने ऑडियो की जांच कराने की बात कही है.



नोट: ईटीवी भारत इस ऑडिय क्लिप की पुष्टि नहीं करता है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP