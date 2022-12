रांचीः सांसद संजय सेठ ने शनिवार को कांके डैम परिसर में नागरिकों के साथ चाय पर चर्चा (MP Sanjay Seth Tea Talk Meeting With People) की. इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक शामिल हुए. नागरिकों से संवाद के क्रम में सांसद ने उनसे सुझाव लिए.सैकड़ों की संख्या में मौजूद नागरिकों के बीच वयोवृद्ध नागरिकों ने सांसद को बताया कि कांके डैम का पार्क सिर्फ सुबह और शाम खोला जाता है. इसे दिन में भी खोलना चाहिए, ताकि आसपास के बुजुर्ग यहां आकर बैठ सकें. वहीं नागरिकों ने कांके डैम की सफाई कराने का आग्रह सांसद से (Demand For Cleaning Of Kanke Dam) किया. नागरिकों ने कहा कि आपके प्रयास से ही आज से तकरीबन डेढ़ दशक पूर्व इस डैम की सफाई हुई थी. उसके बाद से इसकी सफाई नहीं हुई है. इस डैम का पानी रांची की बड़ी आबादी को पीने के लिए और घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है, ऐसे में डैम की सफाई आवश्यक है.

कांके डैम की होगी सफाई और सड़क का भी काम जल्द होगा पूराः चाय पर चर्चा के दौरान ही सांसद ने नागरिकों को बताया कि देवी मंडप रोड से सरोवर नगर होते हुए सीएमपीडीआई तक सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है और काम भी आरंभ हो चुका है. बहुत जल्द क्षेत्र के लोगों को एक बेहतरीन सड़क आवाजाही के लिए उपलब्ध होगी. इस दौरान सांसद ने खुद डैम परिसर में देखा कि जिन स्थानों पर मूर्ति विसर्जन किया जाता है, वहां भारी मात्रा में गंदगी फैली हुई है. सांसद ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि बहुत जल्द ही इसकी सफाई हो, इस दिशा में सार्थक पहल करेंगे.

लोगों ने सांसद को बिजली की समस्या से अवगत करायाः बिजली आपूर्ति को लेकर आ रही संकट से भी नागरिकों ने सांसद को अवगत (Informed MP About Power Problem) कराया. सांसद ने बताया कि इस दिशा में लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों के संपर्क में हैं, आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं. उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द रांचीवासियों को निर्बाध बिजली मिल सके. इसके अतिरिक्त इस दौरान रांची के अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा हुई.सांसद संजय सेठ ने बताया कि चाय पर चर्चा की पहल उनके द्वारा शुरू की गई है, जो सकारात्मक साबित हो रहा है. बड़ी संख्या में नागरिकों से संवाद हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि करीब से मिलने का, उनकी समस्याएं जानने का, उसके समाधान का अवसर प्राप्त हो रहा है. उनका प्रयास है कि नागरिकों ने जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, उस पर काम किया जाए.

अगले हफ्ते बरियातू रिम्स के स्टेडियम में चाय पर चर्चाः सांसद ने बताया कि अगले हफ्ते बरियातू रिम्स के स्टेडियम में चाय पर चर्चा की जाएगी. इस अवसर पर गोंदा मंडल भाजपा अध्यक्ष विकास कुमार रवि, महानगर भाजपा महामंत्री बलराम सिंह, वार्ड नंबर 1 के पार्षद नकुल तिर्की, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष राम लगन राम, रमेंद्र कुमार, महामंत्री कुंदन सिंह, राजेश कुमार, राजू रजक, नारायण नायक, नीरज नायक, नरेंद्र पांडेय, जितेंद्र सिंह, बलराम प्रसाद, नयन परमार, संतोष कुमार रवि, संतोष कुमार राम, विवेक गर्ग, राजेश रजक, धनंजय कुमार, माया सिंह सिसोदिया प्रमुख रूप से मौजूद थे.