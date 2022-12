रांचीः जिला अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की (Meeting Of District Hospital Management Committee) गई. इसकी अध्यक्षता उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने की. बैठक में समिति के सदस्यों ने पिछली गवर्निंग बॉडी की बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करते हुए विभिन्न एजेंडाें पर विचार-विमर्श कर कई अहम प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की.

सदर अस्पताल के रूम के दरों में होगा संशोधनः बैठक में सदर अस्पताल के सिंगल और डबल रूम के दरों में संशोधन का प्रस्ताव सदस्यों ने रखा. जिसपर विचार-विमर्श के बाद समिति ने स्वीकृति प्रदान की. वहीं पैथोलॉजिकल और अन्य दरों में संशोधन के प्रस्ताव को भी समिति ने स्वीकृति प्रदान (Several Important Decisions Taken in Meeting) की.





रांची में 24x 7 मेडिकल शॉप खुलेंगेः बैठक में रांची में 24x7 मेडिकल शॉप खोलने का प्रस्ताव भी (Proposal To Open 24x7 Medical Shop in Ranchi) रखा गया. चर्चा के बाद इसकी व्यवस्था करने के लिए समिति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की.

नियुक्ति और अस्पताल सौंदर्यीकरण की भी स्वीकृतिः वहीं डॉक्टर्स, पारा मेडिकल और टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति, सदर अस्पताल परिसर के सौंदर्यीकरण, ओपीडी, आईपीडी और ओटी के लिए चिकित्सकीय यंत्रों की खरीद के लिए भी समिति ने द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई. समिति द्वारा आवश्यक मैन-पावर आउटसोर्स करने की बात कही गई.

बैठक में ये थे मौजूदः बैठक में पूर्व मंत्री और विधायक रांची सीपी सिंह, सिविल सर्जन डॉ विनोद कुमार, रिम्स के निदेशक डॉ कामेश्वर प्रसाद, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-1 रांची, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला अस्पताल प्रबंधक, जिला समन्वयक आयुष्मान भारत योजना एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे.