कटिहारः बिहार के कटिहार से रिश्वतखोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक नर्स के ट्रांसफर के बदले रिश्वत के रूप में रुपये-पैसे, जमीन-जायदाद नहीं बल्कि मेडिकल अधिकारी चुम्मा की मांग (Kiss Demanded to Nurse For Transfer ) कर बैठता है. अधिकारी का नर्स (Medical officer Asked For kiss To Nurse) के साथ फोन पर बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है.

दरअसल, यह मामला बिहार के कटिहार जिले के समेली प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र का है. पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य केन्द्र की एक महिला एएनएम को मेडिकल अफसर डॉ. विनय कुमार सिंह परेशान कर रहे थे. एएनएम का आरोप है कि वह ट्रांसफर मांग रही थी, जिस पर मेडिकल ऑफिसर उससे गलत काम करने को कह रहे थे. इसी बीच नर्स ने ऑफिसर के द्वारा फोन पर घटिया बाचतीच का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया. ऑडियो के साथ उसने विभाग से मेडिकल ऑफिसर पर कार्रवाई की मांग की है.

ट्रांसफर के बदले नर्स से मेडिकल ऑफिसर ने मांगा Kiss

वायरल ऑडियो में क्या है?

नर्सः रख दीजिए मीटिंग.

मेडिकल ऑफिसरः कल आपको आना भी है. पर हम जो आदेश देंगे, ऐसा ही काम करिएगा.

नर्सः गलत आदेश दीजिएगा तो सर हम गलत काम नहीं कर पाएंगे. जो सही है, राइट है सर, वो हम करेंगे. जो सही है तो हम आपके साथ हैं और रहेंगे. हम कानून का कभी उल्लघंन नहीं करेंगे.

मेडिकल ऑफिसरः ठीक है तो कल मीटिंग रख देते हैं. सिर्फ चुम्मा दे देना.

जब यह ऑडियो काफी वायरल हो गया और मेडिकल ऑफिसर की फजीहत होने लगी, तो आरोपी मेडिकल ऑफिसर ने सफाई दी. आरोपी ऑफिसर डॉ. विनय कुमार सिंह ने बताया कि एएनएम उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है. उन्होंने कहा कि एएनएम से बातचीत के बाद मेरी बेटी ने नातिन को लाकर मेरे गोद में रख दिया था. ऐसे में वो अपनी नातिन को चुप कराते हुए बीच में कहा कि चुम्मा दे दो बेटा. इसी बात को लेकर एएनएम उनपर आरोप लगा रही है. इसके बाद उन्होंने कहा कि एएनएम का पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया था, उसी बात से वह नाराज थी और अब मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है. ईटीवी भारत ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है.

