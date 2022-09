रांची: जिला के चान्हो थाना क्षेत्र के हुटार गांव के समीप पेट्रोल पंप के मालिक से लूट कर ली गई (loot from petrol pump owner in Ranchi). घटना को तीन मोटरसाइकिल में सवार 6 लुटेरों ने अंजाम दिया है. लुटेरों ने पेट्रोल पंप मालिक की कार रोककर पिस्तौल की नोक पर उनसे 1 लाख 75 हजार रूपए लूट लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी लुटेरे फरार हो गए.



इसे भी पढ़ें: House Robbery in Ramgarh: दो घरों में डकैती, परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट



दिन भर की कमाई लेकर जा रहे थे घर: पेट्रोल पंप के संचालक टांगरबसुली मांड़र रोड के कंजिया गांव स्थित पेट्रोल पंप से दिन भर की हुई बिक्री के रूपये को लेकर अकेले कार से अपने गांव हुटार जा रहे थे. इसी बीच गांव से कुछ दूर पहले ही तीन मोटरसाइकिल पर सवार 6 लुटेरे आ धमके और कार रोककर पिस्तौल का भय दिखा कर नगद लूट कर फरार हो गये. घटना की सूचना मिलते ही चान्हो पुलिस घटना स्थल पहुंची और भुक्तभोगी से पूछताछ की. वहीं, संभावित जगहों पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चला रखी है.



लगातार हो रही रांची में लूट की घटनाएं: रांची में लूट (loot in Ranchi Jharkhand) की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है. देर रात तक पुलिस की गश्त हो रही है. बावजूद इसके अपराधियों का दुस्साहस कम नहीं हो रहा है. इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि ये पुलिस को भी अपना शिकार बनाने में नहीं झिझकते. बीती दिनों धुर्वा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने चाकू की नोंक पर एक पुलिसकर्मी से लूट की थी. देर रात धुर्वा थाना क्षेत्र में स्पेशल ब्रांच में तैनात पुलिसकर्मी हरेंद्र कुमार से स्कूटी सवार अपराधियों ने चाकू के बल पर लूटपाट की थी. हांलाकि पुलिस की कार्रवाई में आधे घंटे के अंदर ही तीन अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए थे.